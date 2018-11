Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul chinez care a anuntat ca a contribuit la nasterea primilor bebelusi din lume care au fost modificati genetic a anuntat miercuri ca va face o pauza in cercetarile sale, in urma controverselor uriase aparute pe plan international dupa dezvaluirile sale, informeaza AFP si Reuters. He Jiankui…

- Este vorba de doua fetite gemene concepute in vitro și al caror ADN a fost modificat pentru a le face imune la virusul HIV. Presupusa reușita nu a fost confirmata independent și a scandalizat lumea științifica pentru ca este o procedura interzisa in aproape toata lumea.

