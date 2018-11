Stiri pe aceeasi tema

- CCR a decis, in 2008, ca presedintele poate refuza o singura data, motivat, o propunere de ministru. PSD ar putea face rocada intre ministrii respinsi de Iohannis, iar seful statului e o obligat sa accepte. Asta ar insemna ca Lia Olguta Vasilescu sa treaca la Dezvoltare, iar Ilan Laufer la Transporturi.…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a iesit cu un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a anuntat ca nu este de acord cu propunerile Olgutei Vasilescu la Transporturi si Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.

- Cristian Tudor Popescu susține ca președintele Romaniei ar fi avut explicații pentru respingerea mai multor numiri in Guvern, in afara de cele privindu-i pe Olguta Vasilescu si Ilan Laufer."Avea aceeasi motivatie sa il respinga pe domnul Les, care a fost numit in locul domnului Fifor, la Aparare.…

- Viorica Dancila anunta schimbarile din Guvern: L. Olguta Vasilescu - Transporturi, Marius Budai - Min. Muncii, N. Badalau - Economie, Alexandru Petrescu - Comunicatii, Daniel Breaz - Ministerul Culturii, Min...

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Marius Budai, a fost propus pentru functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale, potrivit votului exprimat in sedinta de luni a Comitetului Executiv (CExN) al Partidului Social Democrat (PSD). Surse social-democrate au declarat, pentru…

- Deputatul PSD Marius-Constantin Budai ar urma sa fie viitorul ministru al Muncii, in locul Olguței Vasilescu care se muta la Transporturi in Guvernul Viorica Dancila. In varsta de 46 de ani, Budai este de...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea la șefia DNA. Propunerea vine in pofida avizului negativ dat de CSM, care a acuzat rezistența redusa la stres, capacitate scazuta de analiza și sincope in raportarea la valori precum onestitate…

- Primul om in stat cere Executivului o procedura rapid in privinta despagubirilor acordate populatiei si producatorilor afectati de pesta porcina africana. Totodata, nu au fost putini cei care au remarcat tonul critic din noul mesaj facut public de la Cotroceni, in cursul zilei de vineri, la adresa reprezentantilor…