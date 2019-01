Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat astazi ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale si a anuntat obiectivele pentru acest an. „Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, începem acum, practic, direct cu Presedintia…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, precizand ca PNL il sustine in acest scrutin. "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, incepem direct cu președinția Consiliului…

- Anul acesta, confruntarile politice sunt unele deosebit de importante, fiind marcate de cursa pentru Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a devenit primul candidat oficial la prezidentiale. Dupa anuntul de la Sibiu, a deschis campania pentru alegerile din 2019. In 2018, DCNews a realizat…

- Numarul celor care știu exact ce ar vota, in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare, a ajuns la 68% din repondenți (cu 1% mai mult fața de precedentul studiu). Președintele Klaus Iohannis scade in sondaj cu un punct procentual, ajungand la cota 39% (scadere cu patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea...

- Congresul Partidului Romania Noastra l-a desemnat, sambata, la Alba Iulia, candidat la alegerile prezidentiale din 2019 pe Gheorghe Funar, președintele partidului, potrivit unui comunicat de presa remis ȘTIRIPESURSE.RO.Funar a mai candidat la alegerile prezidențiale in 1996, din partea PUNR,…

- "Cred ca ne indreptam spre situația lui de Gaulle, dat tot jos de proteste acum 50 de ani. Deci in acesta direcție ne ducem. Macron, inventat in laborator, propulsat de elitele multinaționale, a fost o poveste de succes, dupa care povestea se prabușește, avem aceste revolte fara precedent. Ele au…

- Victor Ponta a declarat ca partidul sau nu și-a desemnat inca un candidat la alegerile prezidențiale, insa a oferit un nume pe care il considera apt de a intra in cursa. Este vorba despre fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu. Congres Pro Romania. Victor Ponta, singurul candidat, a…