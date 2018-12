Stiri pe aceeasi tema

- Aproape cinci din zece (48,56%) romani considera ca principalele beneficii ale scrisului de mana sunt fixarea cunostintelor si intelegerea mai buna a informatiilor, arata un sondaj recent.

- Sase din zece companii vor acorda, in acest an, prime de sarbatori salariatilor, iar peste 65% dintre angajatori vor organiza petreceri de Craciun. Cele mai „darnice” sectoare sunt din sectorul de stat, retail, bancar, asigurari, software, telecom si industria auto. Datele centralizate de firma de…

- Romanii vor aloca, in medie, pentru cadourile de Craciun din acest an un buget mai mare cu 12% fata de anul anterior, respectiv aproximativ 730 de lei, conform unui sondaj realizat de un website de comparare a preturilor si a produselor din Romania, in colaborare cu GKI Digital. Conform datelor centralizate,…

- Soferii romani aloca in medie un buget de 1.000 de lei pentru pregatirea masinii de iarna, fapt ce presupune achizitionarea de cauciucuri noi, dar si o serie de verificari care asigura o functionare mai buna a masinii in sezonul rece, arata un raport realizat de magazinul online AutoEco.ro.

- Pentru un cadou la o ocazie speciala, 43% dintre romani cheltuiesc intre 100 si 250 de lei, 36% intre 50 si 100 de lei si aproximativ 7% mai putin de 50 de lei, iar cand il aleg, cei mai multi romani (53%) merg pe intuitie, alegand unul care cred ca i-ar face placere persoanei careia il vor darui, potrivit…

- Peste 56% dintre romanii chestionati spun ca nu au un buget suficient pentru cadourile pe care vor sa le daruiasca, iar doi din cinci prefera sa participe cu bani la un cadou mai consistent, cumparat de un grup mai mare de persoane, se arata intr-un sondaj realizat de o platforma online de profil.…

- Peste un milion de romani ar putea primi un salariu mai mare chiar de Craciun. Ministrul Finantelor anunta ca salariul minim pe economie va creste de anul acesta. Si chiar mai mult decat era preconizat initial de Guvern.