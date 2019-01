Daca ar avea loc un referendum, 46% dintre britanici ar vota in favoarea ramanerii in UE, iar 39% s-ar pronunta in favoarea unei retrageri, arata aceasta ancheta publicata duminica si realizata de Institutul YouGov, pe un numar de 25.000 de alegatori, pentru "People's Vote" - o organizatie care militeaza in favoarea unei noi consultari.

Restul persoanelor intervievate nu se pronunta.

Votul pentru Brexit, reprogramat pentru saptamana viitoare. Avertismentul Theresei May daca acordul nu va fi adoptat

Daca se scad aceste persoane indecise sau care refuza sa raspunda, proportia…