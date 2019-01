Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii vor trebui sa plateasca factura separarii de Uniunea Europeana (UE) in cazul unui Brexit fara acord, a subliniat negociatorul sef al UE intr-un interviu publicat miercuri de mai multe publicatii europene, informeaza AFP. "Am spus intotdeauna un lucru simplu: totalitatea angajamentelor…

- Britanicii ar vota in proportie de 56% la 44% in favoarea ramanerii tarii in Uniunea Europeana (UE) daca aceasta intrebare le-ar fi adresata din nou prin referendum, potrivit unui sondaj YouGov realizat la 16 ianuarie, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Sustinerea taberei ”Remain” se afla…

- Din punct de vedere politic, actuala situație este o oportunitate pentru președinția Romaniei la Consiliul UE, care poate fi un avocat al pastrarii unitații UE pentru cei 600.000 de romani care traiesc in UK. Este o șansa ca președinția Romaniei la Consiliul UE sa aiba contur (in afara ideilor antieuropene…

- Britanicii care vor ca tara lor sa ramana membra a Uniunii Europene sunt mai numerosi decat cei care sustin retragerea din UE, arata un sondaj de opinie publicat duminica si care mai releva ca alegatorii ar dori ca decizia finala sa le apartina, relateaza Agerpres.

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Majoritatea cetatenilor britanici ar vota pentru ramânerea în Uniunea Europeana în cazul organizarii unui nou referendum, arata un sondaj de opinie efectuat la comanda postului Channel 4.

- Aproape doua treimi dintre scotieni - 64% - sunt de parere ca un al doilea referendum cu privire la Brexit ar avea un rezultat favorabil ramanerii in Uniunea Europeana, releva un sondaj citat joi de Press Association. Conform aceluiasi sondaj, a carui publicare coincide cu lansarea in…