Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca alianta USR-PLUS isi doreste „categoric” sa il invinga pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna. Barna a spus, de asemenea, ca trebuie accentuata integrarea cu PLUS, fiind doua partide cu „culturi organizationale…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare. „Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori…

- Dacian Ciolos a declarat ca el sau Dan Barna va candida, din partea Aliantei USR-PLUS, la alegerile prezidentiale, precizand ca este firesc ca Alianta sa aiba un candidat, in contextul scorului bun obtinut la europarlamentare. „Unul dintre noi o sa candideze cu siguranta. Vom face echipa oricum in orice…

- Dacian Cioloș a declarat ca el sau Dan Barna va candida, din partea Alianței USR-PLUS, la alegerile prezidențiale, precizand ca este firesc ca Alianța sa aiba un candidat, in contextul scorului bun obținut la europarlamentare, informeaza MEDIAFAX.„Unul dintre noi o sa candideze cu siguranța.…

- Liderii USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au vorbit la „Adevarul Live” despre aparenta retinere a Opozitiei de a intra la guvernare. Ciolos a explicat ca Alianta ar intra si „poimaine”, dar fara partidele „care pana acum patru zile au fost umar la umar cu Dragnea”.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi, Adevarul Live, ca Ludovic Orban se preface surprins ca Alianta USR PLUS va avea candidat propriu la prezidentiale, precizand ca alianta s-a nascut tocmai pentru ca romanii s-au saturat de "aceasta ciupeala oportunista promovata de Orban". Barna a raspuns astfel…

- Alianța 2020 USR PLUS organizeaza primul miting electoral la Cluj Napoca pe data de 5 mai. La miting vor fi prezenți președinții celor doua partide, Dan Barna și Dacian Cioloș, și candidații Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare.Citește și: Sondaj CURS - Romanii considera ca…