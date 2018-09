Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Marius Pieleanu a dat, in emisiunea Romania9, procente importante despre rolul președintelui. 50% dintre cei care au raspuns susțin ca Romania are nevoie de un președinte mediator. In schimb, 35% sunt de parere ca Romania are nevoie de un președinte care sa se implice pentru DNA…

- Cultivatorii de sfecla de zahar s-au intalnit azi la Brasov pentru a discuta problemele cu care se confrunta acest sector agricol. In plus, marii producatori din Romania se asteapta ca pretul zaharului la raft sa creasca in perioada urmatoare cel putin cu 10-15 procente. La Brasov functioneaza in prezent…

- In ultimul discurs al sau privind Starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre Romania, dar nu pe un ton amenințator, așa cum se vehicula in spațiul public. In urma evenimentelor și violențelor din 10 august, Gabriela Firea declara ca a avut o discuție cu comisarul…

- Majoritatea cetatenilor moldoveni (52,4%) considera ca Uniunea Europeana a ajutat cel mai mult Republica Moldova, pe locul doi clasandu-se Romania (28,3%), conform unui sondaj CBS Axa, comandat de IDIS 'Viitorul' (un think tank independent din Chisinau), ale carui rezultate au fost date publicitatii…

- Documente atasate: Acest imprumut va contribui la imbunatatirea rezilientei infrastructurii de urgenta si raspuns la dezastre si va spori capacitatile institutionale pentru planificarea investitiilor vizand reducerea riscurilor la dezastre si adaptarea la schimbarile climatice. Proiectul investitional…

- Stacheta pentru statele membre ale Uniunii Europene din Europa de Est care vor sa adere la moneda euro a fost ridicata putin mai sus, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Bulgaria este ultima ţară din fostul bloc socialist care vrea să adere la euro, după ce săptămâna…

- Ministrul delegat pentru Afeceri Europene, Victor Negrescu, sustine ca Romania trebuie sa isi foloseasca toate resursele pentru a gestiona procesul de negociere privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar Guvernul are responsabilitatea de a fi pregatit pentru oricere dintre scenarii,…

- C.P. Tariceanu considera ca aplicarea MCV trebuie "reanalizata" Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, crede ca aplicarea Mecanismului de Cooperarea si Verificare ar trebui reanalizata în dialogul dintre statele membre si Comisia Europeana în…