Sondaj Avangarde. Pieleanu, procente partide: intenție de vot ”Pana pe 6 octombrie, cand a fost prima zi a referendumului, lucrurile stateau in felul urmator - firește ca acum mi se va spune ca țin cu PSD-ul și așa mai departe: 36% PSD - atenție, de duminica nu mai știu, sunt posibile schimbari, PNL 25%, ALDE 10%, USR 9%, Cioloș 9%, UDMR 5%, ProRomania 4%” a spus Marius Pieleanu, pentru o participare la vot de 47%. ”Numai la 47%, PSD inregistreaza un scor cu 3 in fața. Cu cat crește mai mult participarea la vot cu atat scade mai mult votul pentru PSD, nu e un secret. Eu cred ca la alegerile din mai 2019 nu vom avea o asemenea cifra, probabil vom avea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Marius Pieleanu a dat, in emisiunea Romania9, procente importante despre rolul președintelui. 50% dintre cei care au raspuns susțin ca Romania are nevoie de un președinte mediator. In schimb, 35% sunt de parere ca Romania are nevoie de un președinte care sa se implice pentru DNA…

- PSD a pierdut un milion de voturi, a aratat sociologul Marius Pieleanu, marți seara, la Antena 3. Sunt evoluții spectaculoase in viața politica! Iata fotografia momentului: PSD: 32 - 33% PNL: 24 -...

- Iata fotografia momentului pe care o prezinta Marius Pieleanu, director Avangarde, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”, cu Radu Tudor: PSD: 32 - 33% PNL: 24 - 25% ALDE: 12 - 14% MRI: 10 - 12% USR: 5% Pro Romania: 4 - 5 % PMP: 4 - 5%…

- ”In proporție de peste 70% din electoratul care voteaza PSD-ul, probabil ca acum mai sunt undeva la doua milioane și ceva de oameni din trei milioane doua sute, declara ca sunt de acord cu amnistia și grațierea. Sigur ca din totalul populației cu drept de vot, din cei 18.800.000, este o cifra semnificativ…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat ca ”Strategia in sine este una care poate produce efecte pozitive. Așa cum se aude ca ar arata fotografia listei, cu Crin Antonescu, Alina Gorghiu, Vasile Blaga, Dan Motreanu, primarul Hava și Ludovic Orban in fruntea listei, aceștia ar fi tot ce are mai bun la…

- Sociologul a subliniat ca nu este vorba despre un sondaj realizat de Avangarde, ci de o medie facuta din analiza mai multor sondaje prezentate. "Nu este o cercetare a institutului Avangarde. Sunt date ale mai multor institute, la care eu am facut o medie," a specificat Marius Pieleanu la Romania…

- "Este socant (n.r. despre declaratia lui Ludovic Orban despre participarea la mitingul diasporei). Acesta remanenta, perpetuare in prostie politica, de care dau dovada acesti lideri gen Orban sau altii, nu pot... Adica sunt si alti oameni din partid care ar putea sa ii spuna „Bai baiatule, stai pe…

- Un sondaj Avangarde a fost prezentat, astazi, in cadrul unei emisiuni a postului Antema 3, de catre sociologul Marius Pieleanu. Conform Post-ul Sondaj Avangarde, in Dambovița! Ce procente zice Pieleanu ca au partidele politice apare prima data in Gazeta Dambovitei .