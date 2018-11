Sociologul Marius Pieleanu spune ce scor ar obține președintele Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale.

”In luna octombrie, la trei ani și mai mult de jumatate de cand a fost ales președinte, Klaus Iohannis inregistreaza, pentru prima oara, un scor in primul tur sub 30%.” a spus Marius Pieleanu. Președintele ar lua doar 28%: ”E pentru prima oara cand are o cota de 28% intenție de vot”.

Sociologul care se afla in spatele Avangarde a intarit: ”E pentru prima oara cand o personalitate politica a PSD este deasupra dlui Klaus Iohannis la incredere publica, octombrie 2018, Gabriela…