- Aproape o treime dintre romani considera ca Rusia este cel mai mare dusman al intereselor Romaniei, in timp ce 37% considera ca cele mai stranse relatii trebuie sa fie cu Statele Unite, potrivit unui sondaj al Avangarde.

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat datele unui sondaj Avangarde in care arata ca PSD este la 36%, in timp ce PNL este la 25%. Pieleanu anticipeaza o prezența de 47% și atrage atenția ca orice creștere a prezenței va conduce la scaderea PSD. PSD - 36% PNL - 25% ALDE - 10% USR - 9% MRI - 9% UDMR -…

- Aproape 40 de intelectuali – profesori, actori, cercetatori, scriitori – au lansat un apel public impotriva transformarii campaniei pro-referendum intr-o revarsare de ura. ”Ceea ce parea la inceput o mobilizare homofoba s-a transformat in cea mai ampla manifestare antieuropeana de la mijlocul anilor…

- "Asa cum deja au fost informati atat clientii cat si asociatii nostri, operatiunea de consolidare a capitalului Astaldi bazata pe cresterea de capital si pe vanzarea activelor in concesiune a suferit o intarziere serioasa datorata amanarii vanzarii activelor aferente concesiunii celui de-al treilea…

- Ambrozia este cea mai alergica buruiana si ne da adevarate batai de cap la sfarsit de august-septembrie, cand infloreste. Ambrozia este o planta anuala, perena, prezenta in gradini, in culturile de cereale si de floarea-soarelui, dar si in zonele lasate in paragina: cele cu ruine, zonele rezidentiale…

- 17 decembrie 2010, Tunisia. Intr-un moment de disperare, Mohamed Bouzazi, un simplu cetatean cu se sinucide prin incendiere. Episodul poate fi ridicat la rang istoric: a fost un manifest impotriva sistemului opresiv in care a trait vesnic nemultumit. Dupa acesta au urmat adevarate rascoale recunoscute…

- Principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnii, care a fost arestat, sambata, la Moscova, in fata locuintei sale, a fost ranit la un deget in timpul operatiunii. El a fost retinut in timp ce se pregatea sa plece de la Moscova pentru a-si vizita familia.Aceasta arestare a avut loc "sub…

- Intr-un interviu acordat Antena 3, procurorul Daniel Bucuru, de la Parchetul Sinaia a facut lumina in privința tehnicilor, abuzurilor, intereselor care au stat in spatele decaparii chiar a unor procurori. „Dosarul a inceput in februarie 2016, atunci cand la DNA Ploiești au fost duși forțat doi oameni.…