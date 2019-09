Stiri pe aceeasi tema

- Atacul de la Kabul a tintit Ambasada Romaniei de acolo si angajatul roman care a murit, dandu-si viata pentru a-i salva pe ceilalti, era nascut in 1976 si facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice, a declarat, marti, ministrul de Externe, Ramona Manescu. ‘Este un moment foarte tragic…

- Ministrul de Externe Ramona Manescu a declarat marti seara, la Digi 24, ca romanul care a murit in atacul sangeros din Afganistan facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si s-a sacrificat pentru a salva viata colegilor sai.

- A murit ca un erou, la doar 43 de ani! Romanul ucis in atacul terorist din Kabul și-a sacrificat propria viața pentru a-și apara colegii. Ministrul de Externe, primele informații despre romanul-erou.

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc luni noapte in Kabul, Afganistan. Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a oferit marți la Antena 3 detalii amanunțite despre atentatul impotriva Romaniei:Este…

- Un incendiu a izbucnit duminica dupa amiaza in incinta ambasadei Romaniei la Bagdad. Intreg personalul a fost evacuat, relateaza Romania TV. Un incendiu a izbucnit in cladirea ambasadei Romaniei in Bagdad, a anuntat Ministerul de Interne al Irakului. Echipele de aparare civila lupta cu incendiul care…

- „Sunt cu atat mai bucuroasa de aceasta numire, dar mai ales ma simt foarte, foarte responsabila de poziția pe care o am. (...) Vin dupa nume grele și vreau sa demonstrez ca și o femeie se poate ridica la inalțimea funcției pe care o deține", a afirmat Ramona Manescu, joi, la Antena 3, in emisiunea…

- Premierul Viorica Dancila il suna pe președintele Klaus Iohannis in aceasta dimineața. Premierul vrea sa discute cu președintele privind propunerile pentru ministerele de Interne și Externe, dar și pentru un post de vicepremier. Dancila vrea sa afle daca Iohannis e sau nu de acord cu propunerile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiata, marti, in comisia parlamentara de ancheta, care verifica posibile fraude la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru Justitiei din 26 mai. Ministrul a declarat, in cadrul audierii, ca in primele cinci ore ale votarii, la Ministerul de Interne…