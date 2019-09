Sondaj ANAF: Peste 98% dintre romanii participanti la intalnirile organizate de Fisc sustin ca primesc informatii utile

Sondaj ANAF:Peste 98% dintre românii participanţi la întâlnirile organizate de Fisc susţin că primesc informaţii utile Conform datelor centralizate, din peste 2.300 de raspunsuri primite in decursul a doua luni, a reiesit faptul ca mai mult de 60% dintre respondenti sunt interesati sa participe si la intalniri organizate printr-un serviciu de tip webinar (online). De asemenea, peste 98% dintre participantii la intalnirile organizate de ANAF sustin ca primesc informatii utile pentru derularea activitatii, iar aproximativ jumatate dintre cei chestionati s-au declarat interesati sa se programeze online inainte de prezentarea la sediul unitatii fiscale. ANAF a monitorizat, in anul 2019, la nivel national, gradul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

