Sondaj. Alegătorii germani ar dori ca social-democraţii (SPD) să adopte poziţii mai de stânga Un sondaj publicat joi de postul public national ZDF arata ca 44% din toti alegatorii si 45% dintre sustinatorii SPD sunt in favoarea adoptarii unor pozitii mai de stanga de catre acest partid. Aproximativ 21% din totalul de 1.270 de respondenti si 16% dintre sustinatorii SPD doresc mai putine pozitii politice de stanga, in timp ce 25% din total si 16% dintre sustinatori nu doresc nicio schimbare. Intrebati daca SPD ar trebui sa ramana in coalitie cu blocul crestin conservator al lui Merkel, jumatate dintre respondenti au declarat ca SPD ar fi mai bine sa fie in opozitie, in timp ce 45% dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

