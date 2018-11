Stiri pe aceeasi tema

- NASA a dat publicitatii prima fotografie realizata de sonda InSight pe suprafata planetei Marte, dupa ce acest modul spatial a asolizat cu bine luni seara pe "Planeta Rosie" la finalul unei calatorii in spatiu ce a avut o durata de aproape sapte luni, informeaza Press Association. Sonda spatiala Mars…

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, a apreciat gestul germanului Andreas Schonhofen, fan al trupei Goodbye to Gravity, de a comemora membrii formatiei cu ocazia sosirii navetei NASA InSight pe planeta Marte.

- Sonda spatiala InSight a NASA, care a ajuns pe planeta Marte, i-a omagiat pe membrii formatiei Goodbye to Gravity care au murit dupa incendiul de la clubul Colectiv, purtand numele lui Alex Pascu, Bogdan Lavinius, Vlad Tenea si Mihai Alexandru, scrie Digi24.ro.

- Pe pagina de Facebook a formatiei Goodbye to Gravity ii sunt aduse multumiri germanului Andreas Schonhofen, fan al trupei, "pentru minunata sa initiativa comemorativa", "astfel onorand memoria lor in afara lumii noastre si in eternitate". Dupa succesul misiunii NASA, Andreas Schonhofen a scris pe Facebook…

