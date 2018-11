Sonda spațială InSight a aterizat cu succes pe Marte

Sonda spațială InSight a aterizat cu succes pe Marte, a anunțat NASA, potrivit CNN. NASA a confirmat că InSight a aterizat cu succes pe... The post Sonda spațială InSight a aterizat cu succes pe Marte appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]