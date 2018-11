Sonda „InSight” a ajuns pe Marte. A decolat din luna mai! Reușita celor de la NASA e colosală Sonda „InSight” a amarizat luni seara, in jurul orei 22.00, pe planeta Marte. Sonda celor de la NASA a decolat de pe suprafața Pamantului in luna mai. Aterizarea pe Marte, denumita amarizare, este un proces complex și doar un procent de 40 la suta din misiunile trimise acolo ajung cu bine, a anunțat stirileprotv.ro . InSight a folosit pentru coborare o traiectorie care a mai fost folosita o data, in cazul lui Phoenix lander. A patruns in atmosfera planetei la o altitudine de 125 de kilometri si a folosit parasute, pentru a scadea viteza de la 20.000 de kilometri pe ora la 10 kilometri pe ora inainte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

