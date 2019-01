Somon afumat, infestat cu bacteria Listeria "Societatea NEGRO 2000 SRL procedeaza astazi la retragerea de la comercializare a produsului " FILE DE SOMON AFUMAT 140g " urmare evidentierii prezentei Listeria monocytogenes", transmite ANSVSA. Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul: - Lot 51 C / DLC 04.02.2019 - Cod EAN : 5941330014327 "Se recomanda persoanelor care detin produse din lotul mentionat mai sus sa nu le consume, ci sa le distruga sau sa le aduca inapoi in magazinele Carrefour de unde le-au cumparat. Contravaloarea produselor va fi returnata, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

