Somnul, cel mai bun remediu pentru a fi creativ la locul de munca. Coaching, cu Simona Nicolaescu

- Lumea se va confrunta in mod inevitabil cu o alta pandemie de gripa, motiv pentru care trebuie sa fie pregatita pentru potentialele efecte devastatoare pe care aceasta le-ar putea avea si sa nu subestimeze riscurile, a anuntat ieri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Reuters, potrivit…

- A lucra cu ceilalti inseamna a coabita, cel putin 8 ore pe zi, cu niste oameni care ne sunt mai mult sau mai putin impusi. Desi, deseori, creezi relatii de prietenie cu colegii tai, ai intalnit, cu siguranta, si cateva "personalitati" cu care ti-a fost mai dificil sa colaborezi. De altfel,…

- Acinetobacter sau Acinetobacter baumannii, bacteria care a ucis doi pacienți internați la Institutul ”Marius Nasta”, este una din cele trei superbacterii incadrate de Organizatia Mondiala a Sanatații in categoria cu risc major. Bacteriile din frupul Acinetobacter se gasesc adesea in sol și apa și multe…

- In 2016, RAND Corporation a constatat faptul ca lipsa somnului "costa" economia Statelor Unite 411 miliarde de dolari pe an si peste 1 milion de zile de lucru pierdute. Lipsa somnului ingreuneaza functiile de vindecare, de detoxifiere, de echilibrare a greutatii sau de digestive ale corpului…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a declarat "extrem de ingrijorata" de o "situatie umanitara care se deterioreaza", in tabara de deplasati Al-Hol, in nord-estul Siriei, unde sunt transferati, de mai multe luni, civili care fug din calea confruntarilor armate contra SI, in provincia Deir Ezzor.…

- Vinul rosu prezinta foarte multe beneficii asupra sanatatii, totul este sa fie consumat un moderatie. In cazul in care are loc un abuz, efectele negative asupra sanatatii nu vor intarzia sa apara. Astfel, consumul a doua sau mai multe pahare de vin pe zi poate creste riscul de accident vascular cerebral…