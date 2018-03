Somn uşor: Factori care nu te lasă să dormi. Sfaturi sa te odihneşti toată noaptea Studii recente arata ca exista legaturi reale intre lipsa somnului si obezitate, boli cardiace, hipertensiune si diabet de tip 2. Vestea buna este ca efectele sunt reversibile daca iti reiei programul de somn. Iata principalele motive ce te pot lasa fara un somn usor si cateva sfaturi cum sa treci peste ele. Factori care nu te lasa sa ai un somn usor care nu te lasa sa ai un somn usor Gandesti prea mult Motivul pentru care anumite ganduri nu atat de important te macina noaptea si par sa te tina treaz este ca nu poti sa te concentrezi asa bine precum atunci cand esti complet treaz. Educa-ti mintea sa se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

