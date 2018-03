Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Luni seara, la Paris, noua personalitati franceze si ale diasporei romanesti au primit din partea Institutului Cultural Roman Premiile de excelenta in arte si cultura, distinctii onorifice de recunoastere a transmiterii internationale a valorilor culturale romanesti si a francofoniei.

- O carte-ntreaga de rețete romanești, scrisa pe un bob de grau! In inima Baraganului, graul ține loc de orice alta cereala. Nu-i de mirare, deci, ca-n vremurile de demult umplutura de sarmale se facea...

- Peste 50 de parlamentari din toate formațiunile politice au inițiat, la Camera Deputaților, un proiect legislativ care prevede ca toate filmele, documentarele și operele audiovizuale ale televiziunilor sa conțina și subtitrare in limba romana, chiar daca sunt realizate in aceasta. Legea pentru modificarea…

- Joi, 15 martie a.c., intre orele 10.00-14.00, reprezentantul institutiei Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Liviu Dragnea a caștigat. Și-a zdrobit literalmente toți adeversarii interni. La varf dispune de o noua conducere. Care va indeplini necondiționat și intocmai toate directivele lui. Din aceasta perspectiva, lucrurile sunt clare. Dar prețul acestei victorii este mare. Sa…

- In ziarul America, editat in Cleveland in Statele Unite, a fost publicat in 28 August 1917 un articol, intitulat „Dupa un An. 28 August 1916-28 August 1917“, in cinstea aniversarii unui an de la intrarea Romaniei in razboi. Redau aici textul original, fara nicio intervenție din partea mea, ca editor,…

- Filmele „Mandrie si beton” si „Matache- Berzei- Buzesti” vor fi proiectate la cea de-a 10-a editie a Zilelor Filmului de Arhitectura din Budapesta, eveniment ce se desfasoara intre 8 si 11 martie la Cinematograful Toldi (sectorul V., Str. Bajcsy-Zsilinszky nr. 36-38).

- Rețete de deserturi de post – adica dulciuri fara lapte, oua sau unt – iți propunem sa incerci azi. Iți spunem și care sunt secretele prepararii mucenicilor muntenești și moldovenești, ca sa le faci o surpriza frumoasa celor dragi, pe 9 martie. Gogoși simple / VIDEO Ingrediente: 600 g faina alba, 400…

- Sorin Raducanu va candida la alegerile FRF din 18 aprilie și spune ca saptamana viitoare va contesta decizia Curții de Apel de ieri, care a admis solicitarea Federației de a obliga Ministerului Tineretului și Sportului sa valideze acele modificari, care intr-un final ar putea anula candidatura lui Lupescu…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- La sfarșit de iarna și inceput de primavara, satele stau sub semnul soarelui alb. Crud și cu mare putere, acesta inspira teama in randul gospodarilor. Copiii mai firavi și bolnavicioși...

- Baba Dochia face parte din cele „4 mituri fundamentale care au modelat cultura și spiritualitatea romaneasca” (George Calinescu). Exista mai multe variante ale acestui mit, una dintre ele fiind „Traian si Dochia”, despre care criticul literar George Calinescu spunea ca este „rezultatul unei intregi…

- Serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Ministerul Afacerilor Externe de la București reacționeaza dur in urma apriției acestor informații.

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare în limba româna din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador.

- Asociatia Amnesty International (AI) critica dezincriminarea faptelor de coruptie si conditiile din penitenciare din Romania, in raportul sau anual privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la Londra, scrie AGERPRES.Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent…

- BERBEC Vei stii ca urmeaza sa iti puna marea intrebare atunci cand pare mai nerabdator decat de obicei. El va fi distras de ceva despre care nu iti poate spune. Din aceasta cauza va fi nervos si agitat, asa ca lasa-l sa se linisteasca si nu porni o lupta. El are ceva important de facut…

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- In magazine, ouale continua sa coste la fel de mult ca in perioada sarbatorilor de iarna. Producatorii spun, insa, ca au redus preturile la jumatate, pentru ca nu mai este cerere atat de mare.

- Festivalul Unirii bucatariei tradiționale romanești, la Zlatna! Timp de doua zile localnicii din Apuseni și nu numai se vor putea bucura de tradițiile culinare romanești intr-un eveniment dedicat gurmanzilor. Bucatariile tradiționale se vor uni la fel cum au facut-o romanii in 1918. Frația Ceaunelor…

- Banca Nationala a Romaniei isi exprima ingrijorarea cu privire la incertitudini provocate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentiale corectii fiscale pentru ca Romania sa se incadreze si in acest an in tinta de deficit.

- Etniile din Romania nu si-au limitat implicarea politica doar la UDMR si la celelalte organizatii ale minoritatilor nationale. Celelalte partide au avut lideri politici importanti proveniti din mozaicul de...

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Cele mai bune rețete de post – dar nu numai! și de frupt! – sunt cele gatite de maicuțe și calugari, monahii avand o inzestrare anume pentru gastronomie, pe care o practica folosind ingrediente de demult, asupra carora se pogoara Harul. Este incredibil ce varietate de rețete…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Compania Toyota a prezentat versiunile TRD Pro pentru trei masini din gama sa, unele care au suferit in ultima perioada un facelift. Vorbim despre pick-up-urile Tundra si Tacoma, alaturi de SUV-ul 4Runner. Toate cele trei masini au fost aratate in premiera in cadrul Salonului Auto de la Chicago.

- Cu toate ca unitatile sanitare sunt verificate periodic de pompieri din perspectiva sigurantei la incendii, unele spitale nu au inca sisteme de evacuare corespunzatoare si pun in pericol viata pacientilor.

- Dupa evaluare si tratament, pacientul a fost directionat la domiciliu", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. O alta pacienta, o tanara in varsta de 29 de ani, din Romanesti, a fost spitalizata dupa ce s-a taiat cu drujba la o mana. Un alt bolnav, un barbat de 40 din Iasi, s-a taiat…

- Mancarea indoneziana este recunoscuta pentru gustul sau excepțional și aroma data de condimentele exotice. Exista numeroase preparate foarte simplu de gatit, dar delicioase, care sunt gata in doar cateva zeci de minute și pentru care nu iți trebuie nici priceperea unui bucatar profesionist. Iata cum…

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Alexandru Baluța este unul dintre cei mai curtați jucatori ai Ligii 1 in aceasta iarna, fiind chiar și pe lista FCSB-ului la un moment dat. In 22 de meciuri in acest sezon in toate competițiile a marcat de 11 ori și a oferit 4 pase decisive. Fotbalistul este gata sa plece de la formația olteana in cazul…

- Zilele trecute ma plimbam printre rafturile unui supermarket bucurestean si pentru ca nu am mai mancat de foarte multi ani paste romanesti, m am hotarat sa le incerc. Am ales niste paste produse de o firma renumita romaneasca si, inainte de a le cumpara, am verificat ingredientele. Daca pentru tipul…

- Saramura de peste este una dintre cele mai cunoscute si gatite retete traditionale romanesti. Exista numeroase retete de saramura de peste, cele mai gatite fiind cele din Dobrogea si Moldova, care se diferenteaza prin modul de preparare termica a pestelui.

- Sistemul educational este rigid, coercitiv si nu ii pregateste pe elevi sa devina cetateni activi. Acestea rezprezinta unele dintre principalele motive care ii determina pe copii sa abandoneze scoala, procentul lor fiind extrem de mare: 18,5%, potrivit Eurostat.

- In vara anului 1920 o delegatie a Partidului Socialist a mers la Moscova, avand misiunea de a se informa asupra conditiilor de afiliere la Comintern si de a participa in calitate de observator la al doilea Congres al Cominternului care urma sa se desfasoare in perioada iulie-august. Delegatii socialisti…

- Anul trecut, 47% din companiile din Uniunea Europeana au utilizat cel putin un tip de social media, pe primul loc fiind companiile din Malta, 74% dintre acestea utilizand social media, fata de doar 27% din companiile din Polonia, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Vești bune pentru deținuți. Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru cei care și-au executat pedepsele in condiții necorespunzatoare.

- Puțina lume știe despre Eminescu mai mult decat clișeele invațate la școala, din comentariile ”dictate” de profesorii de limba romana. ”Poet nepereche”, ”luceafarul poeziei romanești”, ”geniul absolut”, ”plopii fara soț”… tușe ale unui portret rudimentar. Pentru ca Mihai Eminescu este un scriitor mai…

- Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei. Fitch estimeaza ca deficitul bugetului general al Romaniei a atins 3% din PIB in 2017, nivel neschimbat fata de 2016, dar este peste cel de 0,8% consemnat in 2015. Pragul unui deficit bugetar de 3% din PIB prevazut in tratatul de…

- Anul 2017 a trecut si toata lumea se intreaba ce ne asteapta in perioada urmatoare. Previziunile numerologice pentru 2018 iti dezvaluie totul. Potrivit numerologilor, anul 2017 a fost unul marcat de semnul individualismului, caci oamenii au avut in general tendinta de a duce luptele pe cont propriu,…

- Teodor Melescanu - discutii privind Legea educatiei din Ucraina Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Teodor Melescanu, se afla la Cernauti, unde are discutii pe tema noii Legi a educatiei din Ucraina. În opinia etnicilor români, aceasta restrânge drepturile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Mircea Badea l-a celebrat pe Mihai Gadea chiar la miezul nopții, pentru a nu rata nicio secunda din ziua lui de naștere. Plin de amuzament, pentru ca amandoi iși uraesc zilele de naștere, Badea i-a pregatit rețete și adrese de locuri cu namol pentru „babalaci”.

- Prin aceste acte adiționale se prelungesc contractele de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu CAS Bihor sunt prelungite pana la finalul lunii martie 2018. In județul Bihor au contract cu CAS Bihor 332 de medici de familie. Acest lucru presupune ca…

- Medicii de familie din judet nu elibereaza miercuri retete pentru medicamente gratuite si compensate, dar vor acorda consultatii gratuite, a declarat presei, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Suceava, Irina Franciuc. Potrivit sursei citate, medicii de familie din judet nu au semnat, pana…

- O echipa de cercetatori a demonstrat ca șampania își schimba în rau gustul daca o bem din pahare de plastic. Materialul din care este facut paharul din care bem sampania este extrem de important. Aceasta bautura își pastreaza aroma doar daca este consumata din pahare de…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant, un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale! A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar poți afla ce te așteapta in anul ce tocmai a venit!

- Oricine stie ca micul dejun este o masa foarte importanta. De aceea, este momentul cel mai bun din zi pentru a consuma oua, care sunt foarte bogate in proteine. Insa dintre toate modalitatile de a le prepara una este mai deosebita.

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Presedintele FRL, Razvan Pircalabu, a declarat pentru AGERPRES ca 2017 a fost un an bogat in medalii pentru luptele romanesti, chiar daca la inceputul acestuia nu a fixat obiective, deoarece era primul din noul ciclu olimpic. "Chiar daca a fost un inceput de ciclu olimpic, in care noi…