Somn cu fereastra deschisa

- In regiunile din Uniunea Europeana, cel mai semnificativ declin al numarului de angajati in 2016 s-a inregistrat in Nord-Est, de minus 3,8% si Sud-Vest Oltenia, de minus 3%, arata datele Oficiul European de Statistica Eurostat.

- Decesul barbatului de 66 de ani a survenit ca urmare a unor complicații date de prezența virusul gripal de tip A, spune conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare. Barbatul a decedat in cursul zilei de joi, 15 martie. Acesta este al doilea deces in județ, cauzat de virusul gripal. „Pacientul,…

- Reacția ”propagandiștilor lui Kovesi” este proasta, dupa ce Sebastian Ghița i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o imagine in care se afla alaturi de Laura Codruța Kovesi la un eveniment privat, considera Mircea Badea. ”O sa comentam reacția propagandiștilor lui Kovesi, care este proasta.…

- Simona Halep a ramas in inima iubitorilor sportului alb din Statele Unite, dupa gestul superb facut in duelul din sferturi cu Petra Martic. Atunci, in primul set, ea a luat o decizie mai rar intalnita pe...

- Prezent miercuri 14 martie, la Alba Iulia, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca și-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda. Ca urmare a anunțului facut de acesta, membrii…

- Politistii din Prahova cauta o minora, de 12 ani, care a plecat astazi de la o scoala din Campina si nu a mai revenit. Cei care pot oferi relatii care pot conduce la depistarea acesteia, sunt rugati sa sune la 112 sau sa informeze cea mai apropiata unitate de politie, precizeaza IGPR.La data de 12 martie…

- De aproape doua zile, politia din județul Iași cauta un tanar de 18 ani care nu a mai ajuns acasa, dupa ce a ieșit de la școala. Bunicii i-au gasit rucsacul și telefonul in curte, dar baiatul a disparut.

- Un neurochirurg si echipa acestuia au deschis craniul unui pacient luna trecuta pentru a indeparta un cheag de sange de pe creierul acestuia si au facut o descoperire incredibila: nu era niciun cheag. Intr-un spital din Kenya asistentele au...

- Fostul președinte al Agenției, Gelu Ștefan Diaconu, anunța ca infrastructura digitala a Fiscului este in pragul colapsului, deși a inghițit deja peste 100 de milioane de euro, scrie Evenimentul Zilei.

- Centrul Cultural ”Arta” Dej a fost neincapator, in aceasta dupa-amiaza, cu ocazia concertului de primavara susținut de Ad Libitum Voices și Gabriel Dorobanțu. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Dej, a avut ca protagoniști nume cunoscute ale scenei muzicale romanești. In prima parte a serii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj a deschis un dosar de ucidere din culpa, iar Politia investigheaza imprejurarile in care a survenit decesul unui barbat de 55 de ani, internat la sectia clinica Medicala 3, care a disparut din salon si a fost gasit dupa 24 de ore, decedat, pe scarile spitalului.…

- Un barbat de 55 de ani, cu stare de sanatate stabila, a disparut din salonul in care era internat la Clinica Medicala II din Cluj-Napoca. Prima data a fost cautat de personalul medical, iar apoi a venit si Politia, concluzia fiind aceeasi: „pacientul nu mai e in spital”. Dupa 24 de ore a fost gasit,…

- Carmen, fiica celebrului manelist Adi Minune, pare decisa sa iși traiasca tinerețea la maximum. Așa ca, la braț cu iubitul ei, regizorul Bogdan Daragiu, alaturi de amcii de-ai lor, au facut un adevarat show intr-un restaurant de fițe din București.

- Ionut Lupescu si-a anuntat oficial candidatura la sefia Federatiei Romane de Fotbal luni, in cadrul unei conferinte de presa. Fostul international roman s-a bucurat de sustinerea unor nume importante din fotbalul romanesc, ca Gica Hagi, Ionel Ganea, Ilie Dumitrescu, Victor Piturca sau Gica Popescu.

- Codrut Marta este in viata, a sustinut Elan Schwartzenberg, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Omul de afaceri a relatat si cum a decurs ultima zi in care l-a vazut pe Codrut Marta. „Codrut a fost, este si va fi prietenul meu. Sper ca este foarte bine unde este el acum. Nu am avut…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi iese din nou la rampa, de aceasta data insa cu o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila si ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In scrisoarea publicata pe romaniacurata.ro, Pippidi sustine ca un Guvern responsabil nu poate cere revocarea sefei anticoruptie…

- Joi noaptea a fost inregistrat primul deces cauzat de gripa AH1N1 la Timișoara. Pacientul cu gripa care era internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din orașul de pe Bega, un barbat de 58 de ani, a facut stop cardio-respirator.

- Suparat pe viata, asa se poate spune ca a fost un barbat din comuna Stoenesti, atunci cand si-a dat foc! Conform primarului Ion Marin, cel care s-a deplasat imediat la locul unde s-a produs evenimentul, a subliniat ca barbatul de 56 de ani, Marinica Maruntelu, a mai amenintat familia ca isi…

- Sindicalistii CFR vorbesc, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Transporturilor, de "catastrofa economica si sociala" spre care se apropie compania in care de ani de zile indicatorii economici, bugetul si investitiile scad, conditiile de munca sunt tot mai grele, nu exista uniforme, iar calitatea…

- Muncitorul de la Drumuri a fost filmat in timp ce turna asfalt fierbinte direct in gorpile pline cu apa pe drumul dintre Craiova si Calafat. Nu a fost deranjat nici macar o secunda ca afara ploua, iar in balti apa ajungea pana la glezna.

- Declarațiile de unire semnate de mai multe localitați din țara nu reprezinta o mișcare politica. De aceasta parere este analistul politic Valeriu Ostalep, care a participat la o dezbatere politica la postul public de televiziune „Moldova 1”. {{272364}}„Eu aș vrea sa aud ca are loc macar vreo consolidare…

- Pensionarul din Tetila care la inceputul acestei saptamani a plecat de acasa si s-a dus in padure dupa cateva vreascuri ramane in continuare de negasit. Sevastian Danciu pare intrat in pamant, desi &ici...

- Un pacient cu arsuri severe a fost adus in Capitala, joi seara, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala. Pacientul este adus din Satu-Mare.

- O portiune de tencuiala de peste un metru patrat s-a prabusit intr-o gradinita din orasul aradean Santana, construita in 2017 cu peste patru milioane de lei si data in folosinta luni, odata cu inceperea semestrului II, parintii copiilor inscrisi fiind ingrijorati ca imobilul nu prezinta siguranta. Tencuiala…

- Tragedie int-o familie din satul Țipari, comuna Coșteiu. Aici fusese dat disparut un barbat de 78 de ani. Cautat de aproape 20 de salvatori, acesta a fost gasit mort dupa aproape trei ore de la inceperea operațiunii.

- Departamentul Instituții Penitenciare a primit 10 mașini noi cu care vor putea transporta deținuții. In timpul deplasarii prin capitala a coloanei demonstrative, unul dintre șoferi a uitat o ușa deschisa.

- Un avion rusesc de tipul Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines ce transporta 65 de pasageri și șase membri ai echipajului a disparut de pe radare la puțin timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, anunța presa ruseasca. Aeronava facea cursa Moscova-Orsk.…

- „Pacientul prezenta plaga injunghiata latero-cervicala stanga, a fost internat in Clinica ORL", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. Un alt caz a fost cel al unui barbat de 32 de ani din Popricani care a ajuns la spital si a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut de pe…

- O catelusa din Pennsylvania si-a reintalnit stapanii la zece ani dupa ce a disparut si a fost declarat moarta. In 2008, copiii lui Debra Suierverd se jucau cu labradorul lor Abby, in varsta de un an, in fata casei din Apollo, cand...

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European dupa ce Monica Macovei, alaturi de Sven Giegold, a organizat o conferința despre protestele din Romania. Social-democratul considera ca gestul europarlamentarului roman este unul „scandalos” și cere Parlamentului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre criticile aparute in spatiul public, dupa numirea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat. Tariceanu sare in apararea fostului ministru, despre care spune ca este un om foarte competent.Citeste…

- Astazi este ultima zi de transferuri in campionatele importante ale Europei. Fereastra se inchide la miezul nopții. Englezii sunt ca de fiecare data cei mai activi. GSP.ro te ține la curent cu cele mai tari mutari. ORA 14:06 / Islam Slimani s-a ințeles cu Newcastle! Algerianul ii va lua locul lui Mitrovic,…

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia STEFANIEI DANIELA GHEORGHE, in varsta de 18 ani, din oras Harsova, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160 cm, constitutie atletica,…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- Parca a intrat in pamant. O eleva in varsta de 17 ani, din municipiul Buzau, a fost data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de ieri. Minora se numește Minea Nicoleta Daniela și este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”…

- Barbatul a fost descoperit in stare de inconstienta in locuinta sa de catre un verisor. Acesta a alertat de indata autoritatilor. „Pacientul era in stare de inconstienta, cu temperatura corpului de 22 de grade Celsius. A Fost transportat, intr-o prima faza, la Spitalul Municipal Husi, fiind intubat.…

- Patru persoane sunt judecate la Tribunalul Timis intr-un dosar DIICOT in care procurorii acuza constituirea unui grup infractional specializat in trafic de celule. Personajul cheie al dosarului este medicul grec Giatras Kostantinos, acuzat de practici ilegale in domeniul reproducerii umane asistate.

- Pacientii cu cancer din tara noastra se lupta nu doar cu maladia, dar si cu sistemul medical, la fel de bolnav si el. Medicamentele inovative ajung greu la ei, iar birocratia omoara spitalele. Ca si cum n-ar fi...

- CNAIR a anuntat, in urma cu putin timp, ca incepand cu ora 15:00 s-a redeschis circulația rutiera pe DN 67C, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitațile Novaci și Ranca. Participanții la trafic sunt rugati sa adapteze viteza la condițiile meteo și sa respecte semnalizarile rutiere și restricțiile…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamana trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters, citeaza…

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- Un angajat al Garzii de Interventie Tismana, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, a disparut fara urma de mai bine de 24 de ore. Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarant ca barbatul disparut se numeste Ilarion Nicusor Arjocu si are 36 de ani. Persoanele care…

- Un dosar penal privind un sofer trimis in judecata pentru infractiunea de conducere fara permis a disparut si nu a mai fost gasit, dupa ce a fost judecat de magistratii de la Radauti si a fost transmis la Curtea de Apel Suceava pentru judecarea apelului. Cum dosarul disparuse pur si simplu, ...

- Tanarul a fost dirijat catre UPU sub supravegherea unui echipaj de politie si a unui unchi. Potrivit medicilor, tanarul prezenta tulburari de comportament, era agresiv verbal si agitat. Pacientul a fost trimis catre UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon" pentru tratamentul unei fracturi la bratul stang,…

- Un baietel de 2 ani si 4 luni a disparut din fata casei din Vilcovu de Sus, judetul Suceava, iar sambata peste100 de politisti, politisti de frontiera, pompieri, jandarmi si oameni din sat il cauta la pas, dar si cu caini de urma, camere de termoviziune si cu un elicopter MAI.

- O nedreapta și nefericita intamplare m-a facut sa ajung la Spitalul Județean de Urgența din Bacau, cu Mama, Catinca (Cica) Precup, suferinda. Am sperat pana in ultima clipa ca vom pleca de acolo sanatoși, ca vom petrece impreuna Craciunul și Revelionul. Ca ne vom bucura cu toții ca am mai trecut peste…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- O femeie de 70 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Daca o vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in dimineața zilei de 27 decembrie, MOLDOVAN MARIA, de 70 de…