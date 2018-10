Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Someșul Dej a invins cu scorul de 3-0, in deplasare, formația Arieșul Mihai Viteazu, in a opta etapa a Ligii a IV-a. Scorul a fost deschis de Paul Bogdan, in minutul 6, pentru ca mai apoi, in minutul 20, sa inscrie și Budacan. Fostul unirist Paul Bogdan a modificat din nou tabela in…

- Echipa de fotbal Somuz Falticeni a ajuns la al 6-lea rezultat negativ in acest sezon al Ligii a III-a, dupa ce sambata a pierdut cu scorul de 1 – 2 in deplasarea de la Stiința Miroslava. Elevii antrenorului Radu Anania au facut o prima repriza buna si-au reusit sa deschida scorul in minutul ...

- Meciul a inceput la ora locala 23.00, dupa ce partida anterioara a durat trei ore. Fara forta in serviciu, fara precizie in lovituri si fara putere de efort, Halep a opus o palida rezistenta in primele opt ghemuri, cedate la rand si in care a castigat numai 13 puncte. Ea a cerut asistenta medicala,…

- Levante și Sevilla au facut scorul zilei, dupa ce andaluzii in deplasare s-au impus cu 6-2. Meciul a inceput fulminat, iar Sevilla a deschis scorul in minutul 11, prin Ben Yedder. Un minut mai tarziu, Levante a egalat prin Roger. Ultimele 25 de minunte ale primei reprize au fost extrem de spectaculoase.…

- Prima etapa intermediara a Ligii a IV-a a adus si primul pas gresit pentru fostul lider, Somesul Dej, scrie CJSport. Echipa lui Sabin Coc, care avea un golaveraj de 9-0 pana acum, s-a impiedicat la Vulturul Mintiu-Gherlii, 0-0. Conform sursei citate, dejenii au intalnit miercuri o echipa motivata de…

- Echipa de fotbal Someșul Dej s-a impus duminica, 2 septembrie, cu scorul de 5-0, in fața formației CSM Campia Turzii. Partida, controlata in totalitate de gazde, a contat pentru prima etapa a Ligii a IV-a și s-a disputat pe Baza Sportiva Ocna Dej. Elevii antrenați de Sabin Coc au terminat prima repriza…

- Jocul a inceput cu ocazia din minutul 4 a lui Miranda, cand a șutat din lovitura libera puțin pe langa poarta adersa. A urmat centrarea din minutul 10 a lui Saulescu pentru Staicu, care a lovit mingea cu capul peste poarta. Prima ocazie a Crișului a venit imediat dupa aceasta faza, cand jucatorii…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamt si CSM Roman au disputat sambata, 11 august, un meci amical, pentru pregatirea noului sezon, pe stadionul municipal ”Ceahlaul”. Scorul, daca are vreo importanta, a fost de 2-1 (0-1) pentru pietreni. Am solicitat celor doi antrenori, Gabriel Radulescu si Gabriel Tapu, sa ne…