Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit miercuri dimineata si alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte zeci au ramas prinse sub daramaturi joi, in Filipine, dupa ce peste 20 de case au fost ingropate in urma unor alunecari majore de teren, declansate in urma ploilor torentiale, relateaza Reuters.

- Cel putin 35 de persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel puțin șase persoane au murit in Sudanul de Sud duminica, cand un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul Internațional Juba in orașul Yirol s-a prabușit, a declarat un martor ocular, relateaza Reuters."Inca mai scoatem cadavrele din apa, deoarece aeronava a cazut intr-un rau.…

- Cel putin sase persoane au murit in Sudanul de Sud duminica, cand un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul International Juba in orasul Yirol s-a prabusit, a declarat un martor ocular, relateaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, duminica dimineata, in urma exploziei unei masini capcana la Mogadishu, potrivit unui purtator de cuvant al capitalei somaleze, Salah Hassan Omar, citat de AFP. Un...

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…

- Cel putin 39 de persoane, printre care si 12 copii, au murit dupa ce un depozit de armament din orasul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relateaza BBC. Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt...