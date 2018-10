Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au disparut duminica in insula greaca Evia, in urma vanturilor puternice si inundatiilor provocate de un puternic ciclon mediteranean care a afectat deja mai multe parti ale Greciei, relateaza site-ul cotidianului The Independent, citeaza mediafax.ro.

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 14 au fost ranite dupa ce o bomba amplasata intr-o masina a explodat duminica in capitala Somaliei, informeaza BBC. Printre raniti sunt si copii.

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui incendiu produs luni intr-o cladire din statiunea rusa Soci, situata pe litoralul Marii Negre, informeaza site-ul publicatiei The Moscow Times.Serviciile de urgenta din regiunea Krasnodar au anuntat ca incendiul a fost stins dupa aproximativ doua…

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de membri ai fortelor regimului sirian, aliatii lor si civili, in trei atacuri care au lovit orasul pro-regim Sweida, in sudul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).

- Un nou atentat cu bomba in Kabul. Tragedia s-a petrecut la aeroportul din Kabul, in urma cu scurt timp. Explozia a fost provocata chiar in momentul in care liderul militar Abdul Rashid Dostum pleca.