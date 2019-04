Stiri pe aceeasi tema

- Somajul din Romania. Cine sunt romanii cu adevarat afectati de lipsa locurilor de munca. Ultimele informatii oficiale. Rata somajului a fost de 2,1% in cazul persoanelor cu studii superioare. Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) in randul tinerilor (15-24 ani). Pe sexe,…

- Rata somajului a scazut anul trecut la 4,2%, de la 4,9% in 2017, iar somajul a afectat in masura mai mare absolventii invatamantului scazut si mediu, pentru care rata a fost de 5,8%, respectiv 4,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Rata somajului a fost de 2,1% in…

- ​Rata somajului în trimestrul IV 2018 a fost de 4,1%, în crestere cu 0,2 puncte procentuale fața de cea înregistrata în trimestrul anterior, a anunțat joi Institutul Național de Statistica. Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,1 puncte procentuale…

- Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,1 puncte procentuale (4,6% la barbati fata de 3,5% la femei), iar pe medii rezidentiale, de 1,2 puncte procentuale (4,8% in mediul rural, fata de 3,6% in mediul urban). In ultimul trimestru al anului trecut, rata de ocupare a…

- Rata somajului, care reprezinta ponderea somerilor in populatia activa, in luna ianuarie 2019 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 3,9%, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS).Fața de aceeași luna a anului…

- In evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati, la sfarsitul lunii decembrie, 8023 someri (din care 3795 femei), rata somajului fiind de 4,19%. Comparativ cu luna precedenta, acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,23 puncte procentuale. Din totalul…

- Numarul somerilor inregistrati la nivel national in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) era, in decembrie 2018, de 288.896 persoane, in scadere cu 680 de persoane fata luna anterioara, iar rata somajului a scazut la 3,31%.Conform unui comunicat de presa al…