Şomajul din România. Cine sunt românii cu adevărat afectaţi de lipsa locurilor de muncă. Ultimele informaţii oficiale Somajul din Romania. Cine sunt romanii cu adevarat afectati de lipsa locurilor de munca. Ultimele informatii oficiale. Rata somajului a fost de 2,1% in cazul persoanelor cu studii superioare. Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) in randul tinerilor (15-24 ani). Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,2 puncte procentuale (4,7% la barbati fata de 3,5% la femei), iar pe medii de rezidenta de 0,9 puncte procentuale (4,7% in rural fata de 3,8% in urban). Concedieri colective in Romania. Mai multe companii au anuntat ca isi opresc activitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

