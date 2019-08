Șomajul a urcat ușor în iulie la 3.9%, afectând 352.000 de români Rata somajului din luna iulie 2019 a urcat la 3.9% (în creștere cu 0,1 puncte procentuale fața de cea din iunie), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât la femei, șomajul afectând 352.000 de români (cu 10.000 mai mulți fața de iunie).



Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,1 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 4,4% în cazul barbaților si 3,3% în cazul femeilor).

