Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, ponderea alimentelor si a bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor este de 28%, fiiind cea mai mare din Uniunea Europeana, de 2,5 ori mai mare decat media. La polul opus se situeaza Marea Britanie, unde cheltuielile cu mancare ocupa doar 8% din totalul cheltuielilor.

- Cea mai mare banca din Italia cauta un consilier care sa o ajute cu procesul de revizuire, a precizat una din surse, confirmand informatiile publicate anterior in cotidienele Il Sole 24 Ore si Il Messaggero. Prin regruparea activelor sale din strainatate intr-un holding non-italian, UniCredit ar…

- Prețurile alimentelor comercializate in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, media fiind cu 34,6% mai mica, arata datele Eurostat, citate de Agerpres.ro. Situația vin in contextul in care inflația s-a ridicat la 4,1% in luna mai, Romania avand cea mai mare inflație din UE. Concomitent,…

- In Romania varsta medie a parcului auto este de 15,4 ani, cu cațiva ani peste medie UE, iar in Mehedinți și Caraș-Severin media a depașit 17 ani. Deși in 11 ani parcul auto a crescut cu aproape 3 milioane de mașini, Romania ramane cu un grad de motorizare cu 40% sub media UE, arata datele dintr-un raport…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), institutie aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), organizeaza, in calitate de presedinte al Comitetului Permanent pentru Cadastru in Uniunea Europeana (PCC), in perioada 6-7 iunie 2019,…

- Compania americana de ridesharing Uber Technologies Inc a raportat joi pierderi de un miliard de dolari in primul sau raport trimestrial ca firma publica, in urma majorarii cheltuielilor pentru activitatile de livrare de mancare si transport Veniturile au urcat cu 20% în primele trei luni din…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a fost certat, la Sibiu, de protestatarii care au așteptat-o in fața sediului PSD din oraș, pentru a-i cere explicații in ceea ce privește starea invațamantului romanesc. „Dumneavoastra nu traiți in țara asta? Unde traiți?”, a intrebat-o o femeie. Ministrul…

- O noua schema de stat care ar diminua costurile de finanțare pentru mediul local de afaceri se afla in discuții la Guvern. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca statul ar putea subvenționa diferența dintre media dobanzilor practicate la creditarea in Uniunea Europeana și dobanzile de…