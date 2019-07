Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei zile din weekend sunt pline de evenimente de toate felurile, de la muzica la sport, de la degustare de vinuri de stand-up comedy, de la dresaj canin și calarie la concurs de gatit la ceaun. Evenimentele fac parte din sarbatoarea comunitaților locale la Zilele Municipiului Gherla 2019, iar…

- Mirela Vaida se pregatește de botezul micuțului Tudor Ștefan. Evenimentul va fi unul special, iar prezentatoarea tv il pregatește in detaliu. Citește și: Cand revine Mirela Vaida in televiziune? Vedeta tv a dat raspunsul mult așteptați de fani Frumoasa prezentatoare tv a intrat in febra pregatirilor…

- Smartphone-ul este un obiect indispensabil pentru tine, dar trebuie sa stii ca, in acelasi timp, este si o tinta pentru hackeri. Stochezi o multime de informatii pe telefonul mobil, de la datele de pe retele de socializare si e-mail, pana la contul bancar. Poti pica si tu victima unui atac cibernetic,…

- In ciuda vantului puternic care a batut in Craiova și a stropilor de ploaie, de 1 Mai unii tineri au ales sa iși astampere in aer liber pofta de mici și carne pe gratar. Parcul Hanul Doctorului, in care se ...

- Este avertismentul medicilor mai ales acum, primavara, in perioadele cu ploi si temperature ridicate. Persoanele muscate de aceste insecte trebuie sa mearga imediat la spital, nicidecum sa se trateze singure, pentru ca muscatura de capusa este periculoasa, iar netratata poate fi fatala.

- Pentru a preintampina evenimentele care se pot solda cu consecinte grave, reprezentantii I.S.U. Dobrogea recomanda cetatenilor care doresc sa sarbatoreasca ziua de "1 Mai" in mijlocul naturii, sa respecte urmatoarele reguli si masuri de prevenire a incendiilor: Nu aprindeti focul in spatii deschise,…

- Meteorologii au anuntat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica si vant puternic in majoritatea zonelor tarii. De 1 Mai, vantul puternic va pune stapanire pe o buna... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a transmis o scrisoare deschisa catre comisarul european pentru sanatate, Vytenis Andriukaitis: „Va solicit sprijinul in reglementarea profesiei de moașa, obiectivul fiind scaderea ratei mortalitații materno-infantile. Romania este printre ultimele state europene care…