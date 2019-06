Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani a disparut din Florești, dintr-un centru social. Pe 14 iunie, minora Vaduva Maria, in varsta de 14 ani, a plecat dintr-un centru social din Florești pentru a participa la festivitatea de inchidere a anului scolar și nu a mai revenit. Responsabilii centrului social au sesizat poliția…

- Persoanele active pana la ore tarzii isi pot reeduca in acest interval ceasul intern al organismului pentru a reduce impactul depresiei si stresului provocate de acest stil de viata. Un studiu publicat recent in revista britanica Sleep Medicine sustine ca, spre deosebire de persoanele matinale, indivizii…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise dupa ce zeci de atacatori au deschis focul duminica într-o biserica catolica din Burkina Faso, fiind al doilea atac asupra creștinilor din zona în ultimele doua saptamâni, relateaza Reuters citat de Mediafax.Incidentul armat a avut loc în…

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Constanta s a desfasurat conferinta "Piata muncii. Probleme si solutii. Cazuri de buna practica", eveniment organizat in cadrul proiectului "Labour market Employment for young Adults with a Disability ndash; LEAD". Actiunea a fost organizata de Fundatia Health Action…

- Oamenii de știința spun ca impactul aerului poluat asupra organismului uman este mai grav decat se credea anterior și cer sa se ia masuri cat mai repede pentru reducerea nivelului de poluare. Bucureștiul este unul dintre orașele problematice din acest luct de vedere, poluarea dintr-o zona centrala a Capitalei…