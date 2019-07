Stiri pe aceeasi tema

- Directorul spitalului TBC de la Dobrita, Tiberiu Tataru, spera in incheierea unui act aditional cu Casa Judeteana de Sanatate pentru a putea scoate unitatea din colapsul economic in care se afla. Acesta a trimis marti adrese oficiale inclusiv ministr...

- Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca solicitarea de relocare sau recoltare a unei ursoaice cu doi pui care, cu regularitate, in ultima perioada, se plimba prin municipiul Cimpulung Moldovenesc, a fost transmisa Directiei de Biodiversitate din…

- Calvarul locuitorilor din Campulung Moldovenesc care de ceva vreme sunt terorizați de o ursoaica cu pui care iese aproape seara de seara prin oraș ar putea lua sfarșit in curand. Dupa indelungi sforțari autoritațile și instituțiile cu atribuții in soluționarea cazului au finalizat dosarul ursoaicei…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, comenteaza sarcastic criza din Republica Moldova, remarcand ca marile puteri nu mai tin cont de nevoia incadrarii in criteriile statului de drept si respectarea Constitutiei. Juridic, Nastase ii da dreptate taberei Plahotniuc, insa din punct…

- Uniunea Europeana a numit joi un fost bancher si diplomat spaniolo-francez, Enrique Iglesias, ca reprezentant in discutiile pentru gasirea unei solutii la criza din Venezuela, parte a unei intensificari a eforturilor diplomatice pentru a obtine organizarea de noi alegeri,

- In luna martie, localnicii din Colti au fost terorizati de atacurile unui urs. Aproape in fiecare noapte erau omorate animale intr-o gospodarie. In cele din urma s-a reusit obtinerea de avize care sa permita impuscarea sa. La momentul respectiv, reprezentantii Ministerului Mediului si iubitorii de animale…

- La ora actuala, pe fondul scaderii dramatice a natalitații, tara noastra cunoaste o criza demografica severa, in anul 2018 inregistrandu-se un minim istoric de copii nascuți in Romania, cei mai puțini din ultimii 50 de ani. Cu excepția unor proiecte legislative care ofera beneficii imediate pentru…

- In Programul “Prima chirie” se pot inscrie persoanele care se angajeaza la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu. Acestea primesc de la stat, 75% din plata cheltuielilor de intretinere, in limita a 900 de lei. Pentru a beneficia de acesti bani, in situatia in care persoanele sunt singure…