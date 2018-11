Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetele de medicina de familie iși vor putea deschide puncte secundare de lucru in anumite localitați din țara, dupa cum stipuleaza o propunere legislativa ce a primit recent votul favorabil al senatorilor. Daca va ajunge sa fie aplicata, modificarea va permite accesul mai multor romani la acest…

- Administratia prezindentiala a anuntat luni ca seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 24/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro…

- Va prezentam integral raspunsul Avocatului poporului: Avocatul Poporului reitereaza faptul ca nu se implica in controlul de constituționalitate al actelor normative emise in materie politica și electorala, iar rezolvarea problemelor sesizate in legatura cu O.U.G. nr. 86/2018 revine Parlamentului,…

- Avocatul Poporului iși exprima opțiunea pentru respectarea principiului loialitații constituționale și a voinței cetațenilor exercitata prin inițiativa legislativa cetațeneasca. Totodata, militeaza pentru o conduita independenta si impartiala, fara a se implica in controlul de constituționalitate al…

- Teodorovici despre accesul romanilor la servicii medicale: Nimeni nu va avea de suferit, nimeni nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala Nimeni nu va avea de suferit si nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala, in conditiile in care romanii ar trebui sa primeasca din partea Guvernului…

- „Consider ca toți romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmația mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa iși poate adauga servicii medicale suplimentare cum ar ...

- "Consider ca toți romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmația mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa iși poate adauga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare,…

- Fotocredit: Ritter Broker Ritter Broker, compania specializata in brokeraj de servicii de leasing și asigurari, se extinde in sistem de franciza incepand cu acest an, fiind in proces de selecție al partenerilor la nivel național. Ritter Broker ofera soluții optime de finanțare pentru leasing atat…