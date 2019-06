Soluții de vacanță când ai mașină electrică: pleci cu ea sau închiriezi un automobil pe combustie, din țară sau străinătate ​Cum pleci în concediu când ai o mașina electrica? E o întrebare pe care o primesc des de când am trecut la electromobilitate, iar aceasta va fi prima vara în care gasesc o soluție, nu doar un raspuns. Cele mai bune trei variante care îmi vin în minte sunt: 1) Sa plecam cu mașina electrica; 2) Sa apelam la închirieri auto pentru o mașina pe combustie (din România); 3) Sa plecam cu avionul și sa apelam la închiriere auto (electrica sau pe combustie) la destinație.

