- Dupa TIFF 2019, continuam experiența de festival atat on-line pe TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, accesibila pe unlimited.tiff.ro, cat și off-line, in cadrul evenimentului TIFF Unlimited - filme și muzica sub clar de luna, care va avea loc in…

- Singura bursa de spectacole din Romania, cea din cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), a inceput luni si promoveaza pentru prima data artistii din Republica Moldova, in urma urma unui parteneriat cu Institutul Cultural Roman, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES.…

- Trupa de teatru francofon „L"Echo„ a Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, formata din elevii Ionela Rotar, Delia Bodnariuc, Oana Maria Barbosu și Alin Bojoreanu, a reprezentat Romania la a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Francofon ...

- Ansambluri din China, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Ucraina si Romania vor fi prezente la cea de-a XIII-a editie a Festivalului International de Folclor "Muzici si Traditii in Bucuresti", care va avea loc in perioada 21-23 iunie, in Parcul Izvor din Capitala, informeaza un comunicat…

- Trupe de teatru profesioniste de limba idis din SUA, Israel, Franta, Republica Moldova, formatii si interpreti de muzica klezmer de renume mondial vor participa, in perioada 29 mai - 2 iunie, la cea de-a patra editie a Festivalului International de Teatru Idis - TES FEST, informeaza un comunicat…

- Smart Start USA a intrat in al doilea an de implementare și continua turneul de informare și prezentare a programului și platformei de inscriere, in Romania. Pe data de 14 mai, echipa de proiect și partenerii vor fi la Constanța, in prima intalnire cu mediul de afaceri și antreprenorii de la malul…

- Valoarea industriei ospitalitatii din Romania se ridica la 3 miliarde de euro, insa deficitul de personal din domeniu depaseste cifra de 50.000 de persoane, a declarat, miercuri, intr-o conferinta dedicata industriei ospitalitatii, Dragos Petrescu, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor…

- Presedintele Asociatiei Lutierilor din Romania, Claudiu Mare, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca toti maestri lutieri din cadrul asociatiei isi pregatesc creatiile - viori, viole, violoncele, contrabasuri - pentru expozitia din cadrul editiei 2019 a Festivalului International "George Enescu", care…