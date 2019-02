Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunităților locale. Seminariile FNGCIMM, la debut Marți, 18 februarie 2019, a avut loc in municipiul Focșani, jud. Vrancea lansarea seriei de seminarii de informare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunitaților locale romanești. Dedicat comunitatii vrancene, evenimentul a oferit celor prezenti informatii relevante privitoare la proiectele și programele de finanțare destinate dezvoltarii durabile la nivel local, in zonele rurale, precum și aspecte legate de dezvoltarea acvaculturii și pescuitului in Romania. Alaturi de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primari și fermieri vranceni au fost premiați, ieri, cu diplome de excelența in cadrul seminarului organizat la Focșani de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Evenimentul a avut loc in Sala de Ședințe a Consiliului Județean Vrancea cu prilejul…

- Astazi, 18 februarie 2019, a avut loc in municipiul Focșani, jud. Vrancea lansarea seriei de seminarii de informare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunitaților locale romanești. Dedicat…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General in persoana doctorului in economie Gheorghe Lapadat. Gheorghe Lapadat, conform comunicatului de presa al institutiei, are o experiența de peste 30 ani in sistemul financiar – bancar romanesc,…

- București, 13 februarie 2019 Comunicat de presa Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General Incepand cu data de 12 februarie 2019 domnul Gheorghe Lapadat a preluat funcția de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii are un nou director general, din data de 12 februarie aceasta functie fiind preluata de Gheorghe Lapadat.El are o experienta de peste 30 ani in sistemul financiar - bancar romanesc, ocupand de-a lungul timpului…

- Dupa ce a detinut o perioada functia de director adjunct al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM), craioveanul Gheorghe Lapadat a fost numit, incepand de astazi, director general al institutiei, la nivel national. Lapadat ...

- Reprezentanții orașelor mici și mijlocii din Romania saluta deschiderea Ministerului Finanțelor Publice și a Executivului in acceptarea unor soluții care rezoneaza cu nevoile exprimate de primarii de orașe. Avand in vedere ca, in anii anteriori, bugetele unitatilor administrativ-teritoriale au suferit…

- Anca Doriana Stan, angajata la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 2 luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, intr-un dosar de coruptie legat de programul "Prima Casa".Judecatorii au decis…