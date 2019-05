Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresteanul in varsta de 55 de ani, care a fost impuscat mortal, vineri dimineata, pe un fond de vanatoare de pe raza comunei Vidra, participa, impreuna cu barbatul care l-a impuscat, la o partida ilegala de vanatoare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta dimineata,…

- Podul peste paraul Colți, care asigura legatura comunei Vidra cu satul Voloșcani este impracticabil accesului rutier. Acesta a fost grav avariat in urma ploilor abundente de noaptea trecuta. In satul Voloscani traiesc peste 370 de persoane. Mai mulți oameni s-au adunat in aceasta dimineața și refuza…

- Un bucureștean a fost imaușcat mortal astazi in fondul de vanatoare 25 Magura. El fusese adus la braconat de o persoana din Burca, Vidra. In timpul vanatorii, bucureșteanul a fost impușcat chiar de cel care il adusese in fondul de vanatoare. La fața locului sunt polițiștii de la Criminalistica, se…

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a anunțat ca luna aceasta, in perioada sarbatorilor pascale, va inmana cheile a 93 de locuințe persoanelor care indeplinesc criteriile stabilite de lege. Este vorba de 61 de locuințe sociale și 32 de de locuințe pentru chiriașii evacuați din imobilele retrocedate…

- Primarul comunei Vulturu, Nicușor Pacuraru, a anunțat ca va depune un proiect de finanțare pentru aducțiunea de alimentare cu gaze naturale a comunei Vulturu, prin Pogramul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Anunțul acestuia vine la cateva zile dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat…

- Au fost reluate lucrarile la sistemul de canalizare al comunei Fitionești. Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a declarat ca a semnat ordinul de incepere a lucrarilor inca de saptamana trecuta. „Au fost reluate lucrarile la sistemul de canalizare al comunei Fitionești, iar ordinul de incepere…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și voluntarii SVSU au intervenit astazi in mai multe localitați vrancene, pentru stingerea unor incendii de vegetație uscata. Intervențiile au avut loc in satul Budești din comuna Cotești, satul Domnești Targ din comuna Pufești; satele…