- Traficul a fost restrictionat pe bulevardul Regina Elisabeta si pe bulevardul Stirbei Voda, din cauza unor schele cazute pe carosabil in urma ploii torentiale, informeaza Brigada Rutiera. Meteorologii emisesera cod galben de ploi pentru Capitala. mediafax.ro

- Vremea nefavorabila din Capitala de joi dupa-amiaza a afectat și circulația trenurilor. Astfel, traficul feroviar a fost oprit pe liniile spre Chiajna, Lehliu și Chitila. Circulația trenurilor a fost afectata din cauza fluctuațiilor de tensiune din sistemul de alimentare cu energie electrica. Capitala…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, 31 mai, in vizita oficiala de stat, pe Suveranul Pontif Papa Francisc, conducatorul Bisericii Catolice. Seful statului a transmis jurnalistilor ca i-a pregatit Papei un cadou care include elemente din toate regiunile istorice ale Romaniei. Papa Francisc…

- Surse oficiale au declarat pentru MEDIAFAX ca in Piata Victoriei sunt, la momentul transmiterii stirii, sub 10.000 de persoane. Mai multi liberali au anuntat, sambata, de pe scena evenimentului de prezentare a candidatilor la alegerile europarlamentare, ca in fata Guvernului s-au strans 50.000de oameni,…

- Avionul s-a dezintegrat in trei parti, dupa cum reiese din imaginile postate pe retelele de socializare. El efectua o cursa intre Dhaka, capitala statului Bangladesh, si Yangon. 30 de persoane au fost ranite, intre acestea si ambasadorul statului Bangladesh la Moscova. Avionul a efectuat o…

- Traficul rutier se va restrictiona sambata si duminica, intre orele 20,30 si 22,30, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani), cu ocazia...

- Traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii 1 Pitesti -Bucuresti este aglomerat pe tronsonul kilometric 17 - 10, la intrarea in Capitala formandu-se coloana de mașini, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, potrivit Mediafax."Din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia…

- De buna seama ca TAROM nu sta in Oradea. Iata, insa, ca Oradea a ajuns sa stea in TAROM. Dupa ce Ryanair și Blue Air și-au mutat catrafusele dintr-un aeroport care tocmai se lauda cu cifre tot mai bune, TAROM a ajuns sa aiba monopol pe Aeroportul Internațional Oradea. Un aeroport cu o pista…