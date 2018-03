Soluţie ingenioasă găsită de un tunisian ca să iasă din România Un tanar tunisian a gasit o solutie ingenioasa ca sa iasa din Romania: nu intr-o masina, ci sub ea, pe platforma unui tren de marfa. Politistii de frontiera aradeni au depistat un tanar din Tunisia care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism de pe platforma unui vagon dintr-un tren de […] The post Solutie ingenioasa gasita de un tunisian ca sa iasa din Romania appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a liceului din Viseu de Sus a fost gasita fara suflare de mama sa. Din informatiile primite de la autoritatile locale, se pare ca tanara ar fi ales sa isi incheie socotelile cu viata prin spanzurare. Incidentul a avut loc in zona numita Leurda, iar la fata locului s-au deplasat politistii din…

- Doi tineri hoti de betoniere sunt cercetati de politistii aradeni. Polițiștii au identificat un tanar de 22 de ani, din Arad care, impreuna cu un alt tanar, de 23 de ani, din Pecica, in noaptea de 3/4 martie a.c., au sarit gardul si au patruns in incinta unei societați comerciale, de unde au sustras…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza la Expo Arad, in perioada 22-25 martie, a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal. Cel mai mare eveniment de construcții, instalații și decorațiuni din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Politistii de frontiera aradeni au explicat cum a ajuns coada de TIR-uri de la Nadlac sa se intinda pe kilometri intregi: au fost ridicate restrictiile de circulatie impuse de conditiile meteorologice din Bulgaria si Romania si s-a reluat traficul de mare tonaj. In aceste conditii, un numar mare de…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…

- Polițiștii de frontiera de la Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. Azi, 5 martie, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a…

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 65 de ani din Sapanta a fost gasita, sambata, moarta, carbonizata, existand indicii ca acesta si-a dat foc. Copilul femeii fusese ucis in urma cu un an, chiar de catre tata, dupa ce cei doi s-au certat la taiatul porcului.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Romania pe numele caruia era emis, de catre autoritatile romane, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea de infractiuni de contrabanda si grup infractional organizat. In data de 28.02.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul…

- Ediția 2018 a targului Arpicultura, organizata de CCIA Arad, a reușit sa reuneasca la Expo Arad publicul specializat in domeniul apicol cu publicul larg, consumatorii finali de miere și produse derivate. „Anul acesta ne-am dorit sa ne adresam cat mai mult consumatorului final. Beneficiile acestui produs,…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota au depistat cinci persoane din Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in compartimentul de marfa al unui TIR. In data de 24.02.2018, in jurul orei 23.30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetațean din Siria care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals. In data de 18.02.2017, ora 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, județul Arad, s-a prezentat pentru a intra in tara un barbat…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 30 de ani, din Tunisia, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. In urma verificarilor, polițiștii de imigrari au constatat ca cetateanul strain a intrat legal in Romania, in baza unei vize pentru studii,…

- Un autoturism in valoare de 40.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie, a fost descoperit de politistii de frontiera pe platforma unui automarfar, condus de un cetatean roman, care intra in tara.

- Mamprenoare, platforma online care unește sub același acoperiș mamele antreprenor romance din țara și din Diaspora, a fost lansata si ofera promovare gratuita tuturor membrelor Comunitatii Mamprenoare. http://mamprenoare.eu/ este o platforma care aduna intr-un singur loc și face cunoscute la nivel național…

- Polițiștii orașului Curtici au identificat un tanar, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca in perioada ianuarie- februarie a.c., tanarul de 19 ani din Macea, a patruns prin efracție intr-un imobil de pe raza localitații Sinmartin, de unde a furat…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- ”E adevarat ca și parcul de la Cotroceni este impunator, inclusiv ca suprafața, nu este mic parcul acela. Eu regret un singur lucru, ca nu am nicio indoiala ca trebuie facute lucrarile și ar trebui sa arate bine, dar ar trebui gasita o soluție pentru ca romanii sa poata vizita, din cand in cand,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 91 autovehicule si 46 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- S-au imbatat si a inceput scandalul. Tanar din Cluj, luat la pumni Polițistii din Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 2 februarie, în…

- Patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unei calauze siriene, au fost depistati de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita. "Cetateanul…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica.

- A crezut ca scapa nevazut, dar nu i-a mers. Este vorba despre un moldovean de 37 de ani, care intentiona sa transporte ilegal in Romania 177.500 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova. Ghinion, insa, barbatul a fost deconspirat de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie a.c., politistii…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 20 de ani, din Pancota și unul de 16 ani, din Șiria, care in noaptea…

- Ieri dupa amiaza, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Politistii au facut prapad, ieri, pe soselele din Romania! Peste 7.700 de amenzi in valoare de aproape 3,22 de milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost constatate peste 600 de infractiuni, potrivit AGERPRES. Potrivit Politiei Romane, in ultimele…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Polițiștii orașului Lipova cerceteaza un barbat pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere. In noaptea de 4/5 ianuarie a.c., polițiștii rutieri au efectuat controale in trafic, pe raza localitații Lipova, in vederea depistarii persoanelor care nu respecta legislația privind circulația…

- Simona Halep va pastra pozitia de lider in clasamentul mondial si dupa prima saptamana de intreceri pe 2018, gratie victoriei din turul doi de la Shezhen, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan (91 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2. Prin calificarea in 'sferturi', constanteanca este sigura ca va fi, in premiera,…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Astazi, 30 decembrie 2017, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au desfasurat o acțiune in zona unei piete din municipiul Alba Iulia, pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor legate de comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Cu aceasta ocazie,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania. eMag a precizat ca va colabora cu Consiliul Concurentei. „Colaboram cu autoritatea…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Vietnam care a incercat sa iasa din Romania cu un document de calatorie apartinand altei persoane, cu intentia de a ajunge in Germania. Aseara, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Ieri, 20 decembrie 2017, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din Abrud, in timp ce transporta, cu o autospeciala, un numar de 26 de brazi de Craciun pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Conducatorul…