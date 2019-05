Soluție financiară pentru cheltuieli neașteptate Ai nevoie de bani imediat? Sunt momente in viața in care ai cheltuieli neașteptate (pentru o vacanța, pentru a platit pensia alimentara, pentru un tratament medical, pentru a cumpara lucruri pentru casa, pentru renovarea locuinței și altele) și iți dorești sa faci un credit rapid pentru a-ți completa bugetul pe care il ai. Nu […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

- Mercur intra in zodia Taur pe data de 6 mai 2019. Tranzitul sau prin acest semn zodiacal va fi unul scurt, pana pe data de 21 mai 2019, prin urmare trebuie sa profitam din plin de aceasta perioada pentru a ne imbunatați veniturile, și nu numai. Dupa formarea aspectului de Luna Noua in zodia Taur , iata…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 aprilie 2019. Daca doua zodii se pot confrunta cu unele cheltuieli mari și neașteptate, altele sunt in pericolul de a strica unele relații la locul de munca ori de a intra in situații neplacute.

- ANALIZA GSP. Inaintea derby-ului CFR Cluj - FCSB, Gazeta compara cifrele financiare oficiale ale celor doua cluburi in 2018: FCSB e mai stabila, cu venituri mai mari de la UEFA, din bilete și din sponsorizari, in timp ce campioana e superioara la bugetul de salarii, dar și la datorii catre stat și propriii…

- ■ Lacramioara Nechita a obtinut Premiul II la Concursul national de arta plastica Nicolae Milord ■ medicul de familie a cochetat cu pirogravura, sablarea sticlei, confectionarea de bijuterii si s-a dedicat apoi picturii ■ „Abordarea mea artistica, mai ales acum, la inceput, este sa ma inspir din opera…

- Banca Comerciala Romana va organiza in perioada 25-31 martie, cu ocazia Global Money Week, ateliere gratuite de educație financiara cu 24.500 de elevi, in 360 de școli din 50 de localitați din Romania. Profesorii si elevii din județul Satu Mare se alatura acestei campanii. Profesorii de educație financiara…

- Fotbalistul Mauro Icardi si sotia sa Wanda Nara, care ii este impresar, s-au intalnit, miercuri, cu conducerea clubului Inter Milano, pentru a incerca solutionarea conflictului care dureaza de cateva saptamani, relateaza L’Equipe, informeaza News.ro.Citește și: Locuința antrenorului Leicester…

- Marțișorul lucrat manual, care spune o poveste, aduce cea mai multa bucurie și face sa iți ramana primavara in suflet. Ieșit din mainile persoanelor cu dizabilitați, pentru care șnurul in alb si rosu semnifica speranța, martisorul ne indeamna la caldura și toleranța! An de an, in preajma primaverii,…

- Atitudinea ta mentala are un rol crucial in obținerea prosperitații financiare. Concentreaza-te asupra banilor pe care ii acum, fii recunoscatoare pentru ei, in loc sa te plangi ca nu ai mai mulți, potrivit kudika. Gandurile și credințele tale legate de ...