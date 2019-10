Soluție electorală: vârsta minimă pentru a vota de 16 ani. Se câștigă 2% din electorat Coalitia de guvernare in Italia este favorabila ca varsta minima de vot sa fie coborata la 16 ani, o masura care, potrivit analistilor, ar aduce in randul electoratului inca in jur de 1 milion de persoane. In acest fel, Italia ar fi a doua tara membra a Uniunii Europene, dupa Austria, care ar cobori sub 18 ani varsta minima pentru participarea la alegerile nationale, conform 'World Factbook' publicat de CIA. Fostul prim-ministru Enrico Letta a declansat dezbaterea luni, propunand ca varsta minima de vot sa fie coborata imediat, dupa ce tinerii au invadat strazile multor orase ale lumii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coalitia de guvernare in Italia s-au declarat luni favorabile ca varsta minima de vot sa fie coborata la 16 ani, o masura care, potrivit analistilor, ar aduce in randul electoratului inca in jur de 1 milion de persoane, transmite Reuters. Italia ar fi a doua tara membra a Uniunii…

- Noul guvern italian de coalitie intre Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (PD, centru-stanga) va depune joi juramantul, dupa ce presedintele Republicii, Sergio Mattarella, a acceptat miercuri lista ministrilor prezentata de premierul Giuseppe Conte, a anuntat presedintia italiana,…

- Noul guvern italian de coalitie intre Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (PD, centru-stanga) va depune joi juramantul, dupa ce presedintele Republicii, Sergio Mattarella, a acceptat miercuri lista ministrilor prezentata de premierul Giuseppe Conte, a anuntat presedintia italiana,…

- Giuseppe Conte, ales joi pentru a incerca sa formeze un executiv, va avea intrevederi timp de doua zile si ar urma sa-i prezinte pana marti sau miercuri componenta guvernului presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, inainte de a depune juramantul.In afara de repartizarea portofoliilor…

- Jumatate dintre utilizatorii de Internet din Uniunea Europeana si-au rezervat online locurile de cazare sau calatoriile in anul 2017, pe ultimele locuri fiind bulgarii si romanii in cazul carora doar 17%, respectiv 18%, dintre utilizatorii de Internet si-au rezervat vacantele via Internet, arata datele…

- Sase tari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului…

- Mișcarea populista 5 Stele (M5S) a riscat miercuri declansarea unei crize guvernamentale in Italia, opunandu-se unui proiect feroviar sustinut de Uniunea Europeana, transmite Reuters. Proiectul trenului de...

- Miscarea populista 5 Stele (M5S) a riscat miercuri declansarea unei crize guvernamentale in Italia, opunandu-se unui proiect feroviar sustinut de Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Proiectul trenului de mare viteza intre Torino si Lyon, cunoscut sub numele TAV, este un…