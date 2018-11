Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, susține ca habar nu are ce se intampla in cadrul Colterm, cel puțin atunci cand vine vorba de noi angajari in cadrul companiei de termoficare a orașului. Va reamintim ca PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca in cadrul Colterm se ofereau prime unor angajați, in timp ce…

- Studentii din Timisoara ar putea beneficia de biciclete, trotinete si segway-uri puse la dispozitie gratuit de primarie. Ideea i-a venit primarului Nicolae Robu dupa ce a mers in Complexul Studentesc, unde un hotel a luat foc.

- Afișul care indemna timișorenii sa mearga la referendum, daca nu vor sa le adopte „doi barbați” copiii, a disparut. Dar numai dupa ce primarul Nicolae Robu a vorbit cu reprezentanții asociației de proprietari din blocul pe care trona afișul. Poliția Locala a adoptat politica struțului in acest caz.…

- Unul dintre marile proiecte ale Primariei Timișoara despre care nu se mai aude nimic de ceva vreme este Pasajul Solventul. Municipalitatea nu are insa tot terenul in zona pentru a se putea apuca de treaba. In urma cu un an, primarul anunța ca s-ar fi ințeles cu proprietarul și problema era…

- Nicolae Robu a ținut sa laude Societatea de Transport Public Timișoara, astazi, in cadrul conferinței de presa de la PNL Timiș, pentru modul in care se ocupa de intreținerea iluminatului stradal. Potrivit primarului Timișoarei, in ultimul an, au fost depuse aproximativ 2.500 de sesizari, prin care cetațenii…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat joi seara pe Facebook ca timisorenii nu vor ramane fara apa calda pentru ca s-a ajuns la o intelegere cu E.ON Gaz pivind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timisoarei, Colterm, dupa ce in cursul zilei a fost oprita furnizarea…

