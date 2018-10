Solutia unui primar din Franta: Transportul gratuit in comun face minuni pentru trafic

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Buzoienii racordati la sistemul centralizat de termoficare al orasului au motive serioase de ingrijorare. La propunerea primarului Constantin Toma, Primaria nu va mai subventiona energia termica. Vestea afecteaza aproximativ zece mii de familii, atatea cat mai sunt racordate la sistemul centralizat…

- Daea: Creșterea porcilor in gospodarii nu va fi interzisa! Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, a declarat, vineri, la Cluj, ca pesta porcina e o problema pentru mai multe tari europene si ca Romania poate beneficia de ajutor suplimentar pentru supravegherea cazurilor…

- Agentia de rating Moody's a mentinut ratingul Romaniei la Baa3 stabil, insa a venit si cu explicatii si avertizari. Ministerul de Finante prezentase sambata doar "jumatatea plina a paharului". Agentia de rating arata ca Romania are o crestere economica nesustenabila, bazat pe consum si ca politicile…

- Primarul care a reusit sa dea viata celui mai mare parc natural din Europa de Est a fost Nicolae Romanescu. In scrierile sale, acesta spunea de fiecare data ca a vrut sa faca pentru Craiova, un loc unde oamenii sa poata respira aer proaspat. Romanescu a reusit sa construiasca cel mai mare parc natural…

- Majoritatea strazilor aflate in preajma școlilor sunt supraaglomerate in timpul anului școlar, iar Strada Viorele, prin care se asigura accesul elevilor in Școala Generala Nr.97 este una dintre ele. Acesta este motivul pentru care Direcția de Mobilitate Urbana Sector 4 a anunțat ca va implementa…

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP. 'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit,…

