Infrastructura rutiera din Bulgaria va fi proiectata in functie de intensitatea traficului de 30 de ani, potrivit Novinite.com, preluat de digi24.ro. Aceasta este noua Ordonanta privind proiectarea drumurilor, care a fost deja promulgata in Monitorul Oficial, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice. Sunt introduse cerinte sporite privind drenajul carosabilului, cu scopul de a evita colectarea apei. In zonele cu trafic mai complex, iluminatul va fi (...)