- In contextul in care criza fortei de munca din Romania este tot mai acuta, ideile de a-i aduce pe romanii din strainatate acasa sunt foarte variate. Ultima de acest gen, cea a ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, face furori si a necesitat explicatii din partea acestuia. Marti, 27 noiembrie,…

- Ideea propusa de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, legata de limitarea permisului de munca pentru cinci ani in fiecare tara nu are niciun sens, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa". "Ideea propusa de catre…

- Ministrul Finanțelor vrea sa limiteze dreptul la munca. Eugen Teodorovici a propus ca, dupa 5 ani, migranții sa fie nevoiți sa-și caute de lucru in alta țara sau sa se intoarca de unde au plecat. Așa vede ministrul Finanțelor rezolvarea crizei forței de munca. E o propunere fara acoperire, spun specialiștii…

- ”Ministrul Finanțelor nu e o poziție de om iubit, nici in general nici in Romania. Banii nu sunt niciodata destui, iar periodic pronunți expresia taxe sau impozite. Eugen Teodorovici a fost și este insa un ministru de succes in perioada de recuperare de dupa austeritate și merita macar un lucru:…

- Afirmatia vine in contextul in care ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a expus scenariul limitarii ca timp a dreptului de a lucra intr-un stat UE ca o posibila varianta de discutat la nivel european.Tariceanu a precizat ca ALDE nu este de acord cu o astfel de propunere."O…

- Ministrul Sanatații se gandește la o soluție pentru ca medicii rezidenți sa ramana in țara. Sorina Pintea a discutat despre aceasta tema și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Avand in vedere ca in spitalele din Romania exista un deficit de 15.000 de medici, Sorina Pintea a spus ca o soluție…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a scris pe Facebook ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, greseste cu ideea introducerii a doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la CASS, pentru ca masura ar „deschide un drum catre o societate divizata”.

