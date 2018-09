Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca este "foarte probabil" ca oficiali canadieni și americani sa aiba discuții informale pe tema renegocierii Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu ocazia Adunarii General a ONU, care are loc saptamana aceasta la New York, scrie Mediafax.Președintele…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a invitat mediatori, ministri ai Afacerilor Externe si diplomati din Consiliul de Securitate la o reuniune la New York saptamana viitoare pentru a discuta pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri ambasadorul palestinian la ONU, citat de AFP. …

- Washingtonul a salutat miercuri "angajamentele importante" luate de Coreea de Nord la summitul intercoreean de la Phenian si s-a aratat gata sa reia "imediat" negocierile in vederea unei "denuclearizari rapide" care ar urma sa se finalizeze "pana in ianuarie 2021", transmite AFP. Intr-un…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Oficiali de rang inalt de la Washington citati de site-ul Axios.com au exprimat optimism in legatura…