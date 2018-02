Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Kia a pregatit un spot special pentru ediția din acest an a Super Bowl. In noua reclama, Kia Stinger apare alaturi de Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, și de Emerson Fittipaldi, pilotul brazilian care s-a impus de doua ori in Formula 1.

- Un barbat de 43 de ani, din localitatea valceana Susani, a fost retinut, fiind acuzat de ultraj si lovire sau alte violente, dupa ce marti seara a agresat un vecin, apoi a lovit cu un tarnacop intr-o masina de politie si a lovit un politist in antebrat, potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- „Napster a distrus conceptul de muzica. Cred ca tipul (care a creat platforma, n.r.) ar trebui inchis - si poate a si fost - merita sa fie. A fost un act de pura distrugere egoista. El s-a folosit de entuziasmul publicului. Pentru ca publicul nu este vinovat - oamenii pot lua toata muzica gratuit. De…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a insistat pentru un punct de vedere al Pro TV legat de faptul ca Tudor Chirila, super-vedeta a postului, a devenit unul dintre ”purtatorii de drapel” ai celor care se gasesc in umbra protestelor antiguvernamentale, cel mai vizionat post TV din Romania…

- Mark E. Smith, cantaretul si solistul trupei britanice de rock ''The Fall'', a murit la 60 de ani, potrivit unui anunt al managerului grupului citat de EFE si AFP. "A venit ziua de care se temea atat de mult. Cu multa durere anuntam moartea lui Mark E. Smith. El a murit…

- Mark E. Smith, solistul si compozitorul trupei post-punk britanice The Fall, a murit la varsta de 60 de ani, a anuntat managerul formatiei, Pam Van Damned, intr-un comunicat de presa, citat de Reuters.

- Mark E. Smith, solistul trupei punk The Fall, din Manchester, a murit la vârsta de doar 60 de ani. Smith a fondat trupa în anul 1976 și a fost un membru constant al acesteia, fiind chiar solistul formației. Vestea ca Mark s-a stins din viața a aparut pe pagina…

- Silvia, castigatoarea primului sezon „Bravo, ai stil!” revine si este mai pregatita ca oricand sa castige. Desi competitia inca nu a inceput frumoasa concurenta incepe deja sa arunce sageti inspre adversarele ei. Cele mai valoroase competitoare din primele trei sezoane “Bravo, ai stil!” se pregatesc…

- Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Facebook-ul bate filmul! Astfel, Poliția japoneza a arestat un șef al mafiei Yakuza, care a fugit de justiție timp de 15 ani, dupa ce imaginile cu tatuajele barbatului au devenit virale pe Facebook.

- Suspect de cancer, cantaretul Dan Ciotoi a fost operat in mare graba la Oradea! Medicul i-a extirpat tumoarea mai devreme. Artistul a dezvaluit motivele si cum se simte! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub lobul urechii, pe maxilarul inferior, solistul trupei Generic, fusese…

- Tanarul care a provocat, vineri, accidentul din județul Buzau in care a murit nepoata sa de 11 ani, dupa ce a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere, a fost arestat preventiv. El plecase la plimbare cu mașina impreuna cu patru copii, intre care și copila care a murit. Surse…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a povestit cum a fost calcat de mașina. Artistul a recunoscut ca a fost vina lui. Cornel Ilie, care și-a amintit de cel mai dureros moment din viața sa , este unul dintre cei care sunt foarte preocupați de tot ce inseamna atenția in trafic. In cadrul proiectului „Ora…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Fostul baterist al trupei The Beatles, Ringo Starr, si Barry Gibb, cofondator al trupei Bee Gees, au fost distinsi cu titlul de cavaler de regina Elizabeth a II-a, relateaza News.ro. "Este o onoare si o placere sa fiu recunoscut pentru muzica mea si pentru munca mea caritabila", a transmis vineri Ringo…

- Solistul trupei Carla’s Dreams pare unul dintre cantareții cu cele mai multe secrete, dar uneori, are momente in care este cat se poate de sincer și dezvaluie detalii din viața sa. In cadrul unui interviu, el a marturisit care este cea mai mare teama a sa, potrivit click.ro. „Am avut fobii generale:…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat…

- Solistul trupei rock U2, Bono a marturisit intr-un interviu acordat pentru The Rolling Stone ca a fost la un pas de moarte. In timpul unei discuții cu co-fondatorul revistei, Jann Wenner, cantarețul a spus a incercat sa nu vorbeasca despre acel moment deoarece a vrut sa se protejeze de ”telenovela”…

- Programul Apollo s-a schimbat pentru totdeauna pe 27 ianuarie 1967, atunci cand focul s-a aprins in nava in timpul unor teste. Cei trei astronauti au murit in ciuda eforturilor echipajului de la sol. Va fi nevoie de mai mult de 18 luni si reproiectari...

- Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov a fost reținut dupa ce timp de mai bine de un an a cerut și a primit mit- de la șoferi pentru a nu-i sancționa, informeaza stirileprotv.ro. In perioada noiembrie 2016 - decembrie 2017 s-au inregistrat mai multe sesizari…

- Regizorul iranian Mohammad Rasoulof, premiat anul acesta la Cannes pentru „Lerd”, a fost arestat la domiciliu sub acuzatia de „propaganda impotriva regimului” si „punere in pericol a securitatii nationale”, scrie AFP.Filmul, tradus „A Man of Integrity”, premiat in sectiunea Un Certain Regard…

- Andrei Galuț trece prin momente extrem de dificile. Daca fizic și-a revenit, se pare ca in plan psihic nu este la fel de puternic, depresia lui fiind dificil de tratat, chiar și medicii recomandandu-i sa se vada cat de des poate cu amicii lui. Dosarul Colectiv, amanat cu o luna din motive…

- Productia The Ring a inspaimantat o lume intreaga si a fost considerat unul dintre cele mai bune remake-uri horror din istorie. Regizat de Gore Verbinski, filmul a intrat rapid pe lista celor mai terifiante pelicule.

- In luna decembrie Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba vine cu un cadou inedit pentru cititori: ultimele ediții din acest an ale proiectelor ,,Cafeneaua culturala aniversara” și ,,Caravana literara a scriitorilor in școli” avandu-l ca invitat special pe scriitorul și cantautorul Adrian Sarmașan.…

- Magistratii Judecatoriei Pascani au decis, joi, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, recidivist, dupa ce a agresat un politist in fata sectiei de politie din comuna Oteleni, judetul Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Solistul trupei Queens of the Stone Age, Josh Homme, a lovit cu piciorul in fata o femeie, fotograf profesionist, in timpul unui concert, muzicianul, care, ulterior, si-a cerut scuze pentru incident, spunand ca "era absorbit de interpretare", potrivit AFP.

- Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit „neprovocat” si „intentionat” o femeie fotograf in timpul concertului KROQ Acoustic Christmas care a avut loc sambata, scrie Variety. Incidentul a avut loc in timpul recitalului pe care trupa il sustinea la cea de-a 28-a editie a concertului…

- Codin Maticiuc, multa vreme cunoscut drept ”crai de Dorobanți”, s-a facut baiat mare, s-a apucat de actorie, are deja roluri in peste 10 filme, cu apariții modeste ca intindere, dar deloc neglijabile in rest. Cea mai recenta „isprava” este in filmul „Ghinionistul”, regizat de Iura Luncașu, unde joaca…

- Pravoslavia a avut un rol decisiv la consolidarea etnosului moldovenesc si statornicirea Statului Moldovenesc. Ideologia dominanta a evului mediu a fost providentialismul, potrivit caruia, tot ce se intimpla pe pamint, este din voia Domnului. In virtutea acestui fapt, conceptia crestina devine ideologie…

- La data de 06.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Hutuleac Alexandru, Lungoci Andrei Iulian si Percec Razvan, pentru savarsirea infractiunilor…

- The Hollywood Reporter anunța ca Ryan Reynolds, cunoscut, printre altele, pentru rolul lui Deathpool, va intruchipa rolul lui Pikachu in filmul Detective Pikachu. Reynolds ii va da voce pokemonului in cauza, dar va face și motion capture. Pe ecran va aparea Pikachu, desigur. Prietenii sai…

- Alexandru Hutuleac, barbatul care l-a lovit cu o sabie pe un politist in timpul perchezitiilor din Radauti, a susținut in fata magistratilor ca i-a confundat pe oamenii legii cu niste rivali cu care avusese un conflict.

- Interlopul care a lovit cu sabia in cap un politist venit sa-i perchezitioneze casa marti dimineata este Alexandru Hutuleac, liderul unei grupari ce se ocupa cu traficul de droguri in zona Radauti a judetului Suceava.

- Interlopul care a lovit cu sabia in cap un politist venit sa-i perchezitioneze casa marti dimineata este Alexandru Hutuleac, liderul unei grupari ce se ocupa cu traficul de droguri in zona Radauti a judetului Suceava.

- Tribunalul Tulcea a admis luni cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele barbatului care, la sfarsitul saptamanii trecute, a agresat un politist aflat in misiune.Barbatul a fost martor al unui incident petrecut in satul Niculitel,…

- Ma bucur ca am reusit sa ne vedem, dau sa spun, dar ma abtin la timp pentru ca nu e tocmai diplomat din partea mea sa vorbesc despre vedere cu un nevazator. Dar Radu nu are nicio jena in acest sens si, dupa cum voi vedea in urmatoarele ore, face adesea glume pe seama stangaciei cu care este abordata…

- Doru Trascau, fondatorul si solistul trupei de rock alternativ The Mono Jacks, cu o existenta de 9 ani pe piata muzicala romaneasca, a vorbit pentru „Adevarul“ despre noul album lansat toamna aceasta, care poarta amprenta si energia unui nou inceput.

- Solistul de muzica populara Petrica Mațu Stoian a scos la iveala un amanunt mai puțin știut despre el, și anume ca a avut o perioada in care a stat in arest. Petrica Mațu Stoian, care in urma cu cateva luni a ramas fara permis de conducere , este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de muzica populara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema. "Noi avem o buna colaborare…

- Soc in lumea mondena autohtona. O mare vedeta a Antenei 1 a decis sa divorteze. Este vorba despre juratul de la X-Factor si solistul trupei Carla’s Dreams. Solistul trupei a divortat recent in secret de sotia sa, alaturi de care are si un copil, anuntadivortat-16825000" target="_blank"> mediafax.Citește…

- Cooperativa agricola Somes Aries, cu sediul in Apahida, judetul Cluj, formata din circa 70 de mem­bri, livreaza zilnic circa 30.000 de litri pe lapte si trimite lunar circa 200 de bovine spre abatorizare si 75-100 de vitei la export. „Ne-am organizat in cooperativa ca sa putem sta la masa…

- Unul dintre co fondatorii trupei de muzica Rock AC DC, Malcolm Young s a stins din viata. Anuntul decesului a fost facut de trupa AC DC pe pagina de Facebook. "Astazi, cu o tristete profunda in inima, AC DC trebuie sa anunte trecerea in nefiinta a lui Malcolm Young. Malcolm, alaturi de Angus, a fost…

- Trupa Proconsul revine cu single-ul “Ce daca ma doare”, o colaborare inedita cu Adrian Despot, solistul trupei Vita de Vie. Este un moment si mai important cu cat piesa “Ce daca ma doare” marcheaza si prima colaborare dintre primul solist Vita de Vie, Bodo (solistul trupei Proconsul) si Adrian Despot…

- Solistul trupei Carla's Dreams a divortat in secret de sotia cu care are un copil. Artistul si partenera lui au decis sa puna capat mariajului, la patru ani dupa ce acestia au mai avut o tentativa de separare.

- “Liga Dreptatii” este una dintre cele mai așteptate lansari ale anului cu o faimoasa distribuție a super eroilor DC: Ben Affleck in rolul lui Batman, Henry Cavill in rolul lui Superman, Gal Gadot in rolul lui Wonder Woman, Ezra Miller in rolul lui The Flash, Jason Momoa in rolul lui Aquaman și Ray Fisher…