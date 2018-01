Stiri pe aceeasi tema

- Miki, ex K-pital, din nou in peisajul monden dupa ce o perioada a stat departe de tot ce inseamna showbiz. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro , Miki, care are o relație de foarte mult timp cu Razvan Constantinescu , a explicat pe indelete de ce a decis sa stea o vreme departe…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Cum arata Nick de la N&D dupa ce a slabit 20 de kilograme. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro tv, unde a vorbit despre cum a lua decizia de a scapa de kilogramele in plus. „Am slabit peste 20 de kilograme. Din dragoste! Am vrut sa imi schimb modul de viata, mancam…

- INTERVENTIE… Primaria Poienesti a intervenit cu toate utilajele, la viscolul de saptamana trecuta, reusind sa deblocheze drumurile spre toate satele, personalul de interventie lucrand chiar si 24 de ore. Primarul comunei, Nelu Manole Caragata, a spus ca exista in conturi o suma de 10.000 de lei, bani…

- „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit in strada”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Digi24. „Daca oamenii ies pentru…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Straight From The Bottle este o trupa ce ofera o interpretare foarte intensa, directa, simpla, personala și verde-n fata a muzicii blues, fara ocolișuri, fara compromisuri, exact ca senzația oferita de o bere rece sorbita direct din sticla intr-o dupa-masa torida de vara! Trupa a fost…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19:30, un tanar de 20 de ani, din Saucesti, in timp ce conducea autoturismul a lovit si accidentat un barbat de 65 de ani, din localitate, care se deplasa pe partea carosabila pe sensul de mers al autovehiculului. In urma producerii evenimentului rutier, victima…

- Clujenii care au pornit pe jos spre București pentru a ajunge în 20 ianuarie la marele miting pentru susținerea Justiției parcurg circa 40 de km pe zi. Clujenii au ajuns în Tîrgu Mures dupa trei zile de mers pe jos și au parcurs deja peste o…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- LUCRARI…Vesti bune pentru judetul Vaslui, venite tocmai de la Ministrul delegat al Fondurilor Europene. Drumul strategic Barlad – Laza – Codaesti a primit confirmarea finantarii pentru reabilitare si modernizare, dupa ce in ultimul an Consiliul Judetean Vaslui a refacut documentatia de mai multe ori.…

- Barbatul, care a preferat sa îsi pastreze anonimatul de teama repercursiunilor, a fost tratat de medicul clujean cu cinism. “Am fost la Lukmed în 2014 pentru ca aveam varicocel bilateral, Mi-au facut analize intr-o singura zi si am platit doar pe analize 910 lei, în…

- Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixam cand pașim in noul an – și carora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simpla: inceputul anului este o granița invizibila care separa trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost in cel…

- Drumul comunal 134 (DC134), care face legatura dintre Sinaia și Cota 1400 a fost inchis in aceasta dupa-amiaza din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunța Inspectoratul General al Poliției Rutiere (IGPR) Astfel, potrivit sursei citate, drumul dintre Sinaia și Cota 1400 este inchis deoarece la altitudine…

- Politistul Traian Berbeceanu a criticat amendamentul depus la Legile Justitiei, prin care sunt limitate mijloacele de proba. Fostul sef al BCCO Alba a oferit un exemplu de luat in seama, in sustinerea sa.

- Etapa cu numarul 21 a continuat, sambata seara, iar trupa pregatita de Dan Petrescu a ajuns la victoria cu numarul 15. Clujenii au invins in ultimele cinci runde, avand un golaveraj impresionant: 9-1.

- Revolta pe Feleac. "Și noi suntem oameni!" Clujenii de pe drumul de la Observatorul Astronomic au ținut sambata un miting de protest impotriva administrației care nu a reușit sa asfalteze calea de acces spre Micești. Drumul de la sensul giratoriu de pe Dealul Feleacului spre Casele Micești este…

- Comunicat de presa 2017, anul cu zero centimetri patrați de asfalt nou spre Padina-Peștera Anul 2017 a fost pentru viitoarea Post-ul Valentin Calcan, critica la adresa CJD pentru drumul din munte – „nu a fost turnat nici macar 1 centimetru patrat de asfalt nou” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca va deschide o noua sera de plante. Ca sa marcheze momentul, institutia va gazdui, intre 8 si 20 decembrie, o expozitie temporara de fluturi exotici.

- „Acum 20 de ani, eram copilul strazii”, așa iși incepe povestea Luminița Caldaraș, care a fost nevoita sa-și ia viața in piept mult prea devreme. Ani intregi a trait pe strada, avand ca prieten un caine, sau in camine pentru copii cu handicap, unde bataile erau la ordinea zilei. Din anul 1999, Luminița…

- Doi pietoni aflati sub influenta bauturilor alcoolice au fost loviti de masini in timp ce incercau sa traverseze drumul. Astfel, vineri seara, in timp ce conducea autoturismul pe str. Eudoxiu Hurmuzachi din municipiul Radauți, o localnica de 33 de ani a surprins și accidentat ușor un barbat de 32 de…

- Întotdeauna suntem înconjurati de persoane în care nu putem avea încredere si de care trebuie sa ne ferim. Când sunt în preajma noastra, trebuie sa fim foarte atente.

- Clujenii sunt invitati duminica, de la ora 18.00, in Piata Unirii, la un nou protest fata de Legile Justitiei si fata de modificarea legislatiei fiscale. Romanii sunt chemati sa iasa in strada in toata tara de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul…

- Intrebat cum vede noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu-i prima data. Are aceasta placere: mai pune o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia. Asa se lucreaza, coordonat". Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri…

- Primul telefon care este supus la experiment este iPhone 7 Plus, scrie yoda.ro. Aruncat cu spatele in jos pe o suprafata dura, el se comporta destul de bine, raman doar cateva zgarieturi, pentru ca spatele este din plastic. Citeste si iPhone X a fost asamblat de catre studenti angajati ilegal…

- Lumea interlopa din Bucuresti este iar in doliu, dupa ce a pierdut inca un lider al unui clan. Celebrul interlop Nikos s-a stind din viata in urma unui stoc cardiac, lasand in urma multa suferinta si durere.

- In acest moment tinerii care au furat dulciuri și țigari dintr-un magazin din Motru sunt aduși la Parchetul Motru. Cei doi au mai fost reținuți pentru inca 24 de ore fiind prinși in timp ce furau dintr-un automobil. Articolul Tinerii din Motru reținuti din nou dupa ce polițiștii le-au dat drumul. Vezi…

- Cea de-a zecea editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20:44 și 23:09, la Antena 1, a fost lider de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban.

- Intr-un interviu acordat pentru ziarul francez L’Equipe, Cristiano Ronaldo a marturisit ca isi mai doreste inca trei copii, dar in acelasi timp si fixat ca obiectiv sa cucereasca inca trei ”Baloane de Aur”. Portughezul de la Real Madrid ajuns la varsta de 32 de ani a castigat pana azi de…

- Daca vreți sa va faceți planuri pentru acest sfarșit de saptamana, ar fi bine sa consultați prognoza meteo pentru perioada 16-18 noiembrie. Meteorologii spun ca incepe sa se instaleze frigul, iar vremea va fi in general inchisa in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii Admnistrației Naționale de Meteorologie…

- Igor Dodon a avut o întrevedere joi, 16 noiembrie, cu parohul Bisericii „Tuturor sfintilor” din orasul Minsk, protoiereul Fiodor Povnîi. Potrivit sefului statului, acesta este un „nume cu greutate atât în Belarus, cât si peste hotare”, transmite…

- Simona Halep a asistat, marti seara, din tribunele de pe Arena Nationala la amicalul României cu Olanda. Numarul 1 mondial a luat loc la tribuna oficiala, iar lânga ea s-a asezat Bogdan Stelea, fostul portar al nationalei.

- Agenția Mondiala Antidoping (WADA) nu va restabili în drepturi Agenția Rusa Antidoping (RUSADA) în cadrul consiliului fondatorilor organizației, a declarat jurnalistul Hajo Seppelt postului de televiziune ARD.

- Clujenii vor ieși în strada din nou, duminica, 12 noiembrie, pentru a cere Parlamentului respingerea proiectului de modificare a Legilor Justiției.Organizatorii anunțaca protestul va începe de la ora 18.00, cu întâlnire în Piața Unirii.”Consideram…

- Arabia Saudita si Kuwaitul au somat joi proprii cetateni sa paraseasca urgent Libanul, din cauza temerilor privind o interventie militara, iar, in acest context tensionat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a decis sa se deplaseze la Riyad, transmite mediafax.ro.

- Pe un adevarat crai a pus mana Eliza in urma cu doi ani si de atunci nu-i mai da drumul. Cornel Ilie, unul dintre cei mai ravniti barbati din showbiz, s-a ”cumintit” de cand a cunoscut-o pe frumoasa lui sotie. Dar ea, Eliza, nu-si asuma niciun risc: s-a ”agatat” de el si nu-i mai da drumul! N-ar avea…

- "Va solicit o evaluare in cadrul Inspectiei Judiciare, a opiniilor exprimate public la data de 28 octombrie 2017, de catre doamna Judecator Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, referitoare la proiectele de lege pe tema Justitiei. Cu aceasta ocazie, doamna judecator…

- Nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a ajuns la cote alarmante anul trecut, potrivit unui raport al World Meteorological Organization. Acesta arata ca nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a crescut vertiginos in 2016, ajungand la cele mai mari valori din ultimii 800.000 de ani.

- Cantareața Elena Gheorghe a marturisit cine au fost cei care i-au facut reproșuri de-a lungul anilor. Elena Gheorghe, care a devenit mamica de fetița in luna iulie a acestui an , este casatorita cu Cornel Ene. Cei doi mai au un baiețel, Nicholas . Deși este o perfecționista, Elena Gheorghe a marturisit,…

- Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, considera ca eliberarea din funcție a ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, reprezinta "un pas necesar" pentru ca Romania sa revina pe drumul cel bun al creșterii economice sustenabile, bazate pe investiții, nu pe consum. "Niciodata…

- Raluca Badulescu a avut o meserie la care putini se asteptau. Inainte sa devina cunoscuta, ea a studiat la Facultatea de Litere si s-a axat pe o cariera care nu avea nicio legatura cu moda.

- In fiecare an, odata cu lansarea celei mai noi generatii de iPhone, lumea incepe sa fie extrem de nerabdatoare si astfel se formeaza cozi uriase. In cele mai mari orase din lume, acolo unde, de regula, lumea are bani sa isi schimbe iPhone-ul anual, se poate observa acest fenomen in toata splendoarea…

- O jurnalista se transforma pur si simplu in Reptilian Shapeshifter in direct, dupa cum puteti vedea foarte limpede in clipul video alaturat. Si-a schimbat forma si culoarea ochilor scapand totul de sub control. Video este socant!

- O femeie de 52 de ani, din Suceava, a fost ranita de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar DN29, la Dumbraveni. Accidentul a avut loc aseara, iar victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Mașina era condusa de un barbat de 67 de ani, din Dumbraveni.…

- Liderul Ligii I de fotbal, CFR Cluj, a terminat la egalitate, 0-0, cu penultima clasata, Gaz Metan Mediaș, duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a. CFR, care a facut un meci modest, poate pierde primul loc daca meciul dintre CS Universitatea Craiova și FCSB,…

- Jon Huntsman, noul ambasadorul american la Moscova, a declarat ca rolul sau de emisar al SUA este sa „consolideze increderea” in cadrul relatiilor bilaterale intre Statele Unite si Rusia, informeaza agentia de stiri Tass. „Nu este nicio surpriza ca exista unele provocari in relatia noastra bilaterala,…