- Fratele liderului suprem al Coreei de Nord a fost agent CIA. Kim Jong Nam a fost asasinat in februarie 2017 cu un agent neurotoxic extrem de puternic in aeroportul Kuala Lumpur din Malaezia. Chiar fratele sau, dictatorul Kim Jong Um ar fi dat ordinul, dar nu au fost formulate acuzații clare in acest…

- Connect-R și Misha au divorțat in urma cu aproximativ doi ani, insa cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul fetiței pe care o au impreuna, Maya, in varsta de 4 ani . Connect-R și Misha și-au petrecut de curand vacanța impreuna ceea ce, pe mulți fani, i-a determinat sa se intrebe daca cei doi…

- Cantareata americana Madonna a declarat ca se simte ca si cum ar fi fost "violata" dupa ce a citit un portret jurnalistic ce i-a fost dedicat in cotidianul The New York Times, artista angajandu-se in acelasi timp sa continue lupta pe care o duce impotriva "societatii patriarhale", informeaza AFP joi.…

- Cantareața americana Ariana Grande a fost data in judecata de un fotograf, care susține ca artista a publicat pe platforma de socializare online Instagram doua imagini pe care el i le-a facut, fara sa aiba permisiunea lui, relateaza standard.co.uk, scrie Mediafax.Imaginile au fost incarcate…

- Cantareata si actrita americana Doris Day, interpreta melodiei "Que Sera, Sera" si protagonista unor cunoscute pelicule hollywoodiene din anii 1960, a murit la varsta de 97 de ani, au anuntat reprezentantii fundatiei sale, citati de AFP și preluați de Agerpres.

- Cantareața și actrița americana Miley Cyrus alimenteaza zvonurile ca este insarcinata printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Instagram, relateaza mirror.co.uk, potrivit Mediafax.Citește și: Un jurnalist de la BBC a fost CONCEDIAT, dupa ce l-a comparat pe bebelusul ducilor…

- Beyonce s-a obișnuit cu trupul ei de dupa naștere, insa recunoaște ca s-a luptat cu o dieta care a impiedicat-o sa consume anumite alimente. Artista a dezvaluit ca dieta postpartum, care i-a eliminat din meniu aproape toate alimentele, a lasat-o „infometata”. Beyonce, in varsta de 37 de ani a vorbit…