Solidaritatea Sanitară: Percepţia salariaţilor din sănătate asupra creşterilor salariale diferă semnificativ de prezentările oficiale Perceptia salariatilor din sectorul public de sanatate asupra cresterilor salariale si modalitatea in care aceasta este prezentata in mod oficial sunt semnificativ diferite, potrivit unei cercetari privind satisfactia salariatilor din sectorul public de sanatate fata de cresterile salariale publicate de Federatia Solidaritatea Sanitara.



Astfel, 49% dintre respondenti au indicat ca puterea de cumparare a veniturilor lor salariale a crescut in ultimii 4 ani, iar 29% dintre ei au indicat ca aceasta a scazut. "In masura in care aceasta situatie este una reala, cresterea nominala ar putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

